السفير السعودي عن لقائه بشيخ الأزهر: ثرياً بالعلم والمعرفة محفوفاً بالود التاريخي

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء بمشيخة الأزهر.



ونشر أسامة نقلى السفير السعودى بالقاهرة صورًا من اللقاء، وأكد أن لقاءه مع شيخ الأزهر دائمًا يتسم بالثراء والعلم، وقال: "اللقاء مع فضيلة شيخ ⁧‫الأزهر الشريف‬⁩ الدكتور أحمد الطيب دائماً ما يكون لقاءً ثرياً بالعلم والمعرفة، محفوفاً بالود التاريخي الوطيد القائم بين البلدين والشعبين الشقيقين .



واختتم قائلاً: "أدام الله المحبة بين ⁧‫#السعودية‬⁩ و ⁧‫#مصر‬⁩ في ظل أمن البلدين واستقرارها، ونهضتها وازدهارها".