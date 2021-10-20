لبنان.. أسعار المحروقات تقفز بشكل جنوني

ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الأربعاء، بشكل "جنوني"، حسبما أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، وسط أزمة اقتصادية هائلة تشهدها البلاد.

وحسب الصحيفة اللبنانية، وصل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان إلى 59 ألفاً و900 ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان ارتفع سعره إلى 62 ألفا.

يأتي هذا الارتفاع بعد أن بات مصرف لبنان يؤمن دولارات استيراد الوقود وفق سعر صرف منصة "صيرفة"، وبعد أن زادت أسعار المحروقات عالميا، خاصة عقب رفض "أوبك" زيادة الانتاج بشكل يضاهي تعافي الطلب.

وأصدرت وزارة الطاقة المياه- المديرية العامة للنفط جدول تركيب أسعار المحروقات صباح اليوم، وجاء كالآتي:

- سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بـ302700 ليرة لبنانية (ارتفع 59900 ليرة).

- سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بـ312 ألفا و700 ليرة لبنانية (ارتفع 62000 ليرة).

- سعر المازوت بـ270 ألفا و700 ليرة (زاد 35500 ليرة).

- قارورة الغاز بـ 229600 ليرة (ارتفع 9400 ليرة).

(1 دولار = 20500 ليرة لبنانية، في السوق السوداء الموازية)

يذكر أن عضو نقابة أصحاب المحطات الدكتور جورج البراكس أكد أمس أن "أسعار المحروقات سترتفع في المرات المقبلة أيضا بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، فضلا عن تدهور الليرة في السوق السوداء.

وأمام تدهور الوضع المعيشي في لبنان، شدد البراكس على "ضرورة الإسراع في إقرار البطاقة التمويلية ليتمكن المواطن من الاستمرار".