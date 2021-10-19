لبنان.. سقوط قتلي وجرحي في اشتباكات مسلحة وحرق للمنازل |فيديو

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، اليوم الثلاثاء، باستمرار الاشتباكات بالأسلحة في بلدة وادي الجاموس في شمال لبنان، بين أفراد من عائلتي الطرطوسي والسيد.

ووفقا للوكالة اللبنانية،جرت عمليات إحراق للمنازل والسيارات، وتم قتل 4 مواطنين وجرح 7 آخرين، جرى نقلهم جميعا إلى المستشفى في حلبا، وحالة بعضهم حرجة.

ويواصل الجيش اللبناني انتشاره في البلدة والفصل بين العائلتين تمهيدا لإعادة الهدوء.

كما عبر النائب وليد البعريني عن أسفه لسقوط 4 ضحايا نتيجة هذه الأحداث، آملا أن يحقن الله الدماء في أسرع وقت وأن يصبر أهلهم.

ودعا البعريني إلى حقن الدماء بأسرع وقت وأن تعمل القوى الأمنية جاهدة على وقف هذا النزيف.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قيل إنها تعود لهذه الاشتباكات.