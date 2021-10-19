ستؤثر علي تركيا وأوروبا.. صندوق النقد الدولي يحذر من كارثة في أفغانستان

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، عن توقعاته بأن ينكمش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 30% هذا العام، مما سيفجر على الأرجح أزمة لاجئين تؤثر على الدول المجاورة لأفغانستان وعلى تركيا وأوروبا.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال صندوق النقد في بيان: " مع توقف المساعدات غير الإنسانية وتجميد الأصول الأجنبية لأفغانستان إلى نحو كبير بعدما استولت حركة طالبان على السلطة في أغسطس يواجه الاقتصاد الأفغاني الذي يعتمد على المساعدات أزمات حادة في المالية وفي ميزان المدفوعات".

وأضاف: "ويهدد الانخفاض في مستوى المعيشة بدفع ملايين الأشخاص نحو الفقر، وقد يؤدي إلى أزمة إنسانية".

وأضاف الصندوق أنه كان متوقعا أن يكون للاضطرابات في أفغانستان تداعيات اقتصادية وأمنية على المنطقة والدول المجاورة، كما أنها "شجعت على زيادة أعداد اللاجئين الأفغان"، دون أن يعطي أي تقدير للأرقام المحتملة.

وأشار إلى أن تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة يمكن أن يشكل عبئا على الموارد العامة في الدول المضيفة لهم ويزيد الضغط على سوق العمل مما يؤدي إلى توترات اجتماعية، ويلقي الضوء على أهمية أن يمد المجتمع الدولي يد العون لأفغانستان.

وأوضح الصندوق أن المشكلات الاقتصادية في أفغانستان يمكن أن تؤثر على الدول المجاورة في مجالات أخرى مثل التجارة.