كوريا الجنوبية تدرس تخفيف العقوبات على جارتها الشمالية حال العودة لطاولة المفاوضات

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونج وي-يونج إن بلاده قد تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية على الرغم من تجربتها الصاروخية الأخيرة إذا عادت بيونج يانج إلى طاولة المفاوضات لنزع السلاح النووي.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن يونج قوله: "إذا استجابت كوريا الشمالية لاقتراح الحوار، فيمكننا النظر في تخفيف العقوبات"، مؤكدا أن التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية تؤكد الحاجة الملحة لاستئناف المحادثات مع بيونج يانج لمنعها من تطوير أسلحة جديدة.

وأضاف أن كوريا الشمالية محظورة من تطوير أسلحة نووية وصاروخية باليستية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي مع مجموعات متعددة من العقوبات المعمول بها، قائلا "علينا أن نتخذ إجراءات على وجه السرعة لمنع كوريا الشمالية من تعزيز قدراتها النووية والصاروخية بعد الآن".

