10 سنوات على رحيل القذافي.. ليبيا أمام مفترق طرق

في مثل هذا اليوم قبل 10 سنوات، في 20 أكتوبر 2011، أعلن المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي عبد الحفيظ غوقة مقتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في مدينة سرت شمالي البلاد، وتلا في إعلانه عبارة "هذه نهاية الاستبداد والديكتاتورية في ليبيا".

وبعد 10 سنوات على رحيل القذافي، تبدو عبارة غوقة الآن مفرطة في تفاؤلها، فلا البلاد استقرت ولا حتى اكتمل مشروع توحيدها الذي يمر بمخاض صعب يُفترض أنه يشرف على اكتماله مع إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

قبل أشهر من مقتل القذافي، وبالتحديد في فبراير عام 2011، ثار الليبيون، الذين حركتهم الثورة في تونس المجاورة، ضد نظام رئيس دولتهم الذي وصل للسلطة وبقي فيها منذ عام 1969.

وكان للمتمردين في ليبيا حلفاء أقوياء ففي مارس، أعطت الأمم المتحدة موافقتها على عملية عسكرية كان القصد منها حماية المدنيين على وجه الخصوص. وساهمت الهجمات التي نفذها حلف الناتو بعد ذلك ضد جيش القذافي بشكل كبير في إضعافه.

نهاية دموية

بعد شهور من الفرار، اختبأ القذافي في مدينة سرت شمال البلاد، الواقعة على بعد حوالي 450 كيلومتراً شرق طرابلس. محاطاً بخصومه، حاول "الزعيم الثوري"، المعروف بمظهره الغريب، الهروب عبر المجاري، لكن تم القبض عليه. قتله المتمردون على الفور وبصورة وصفت بـ "الوحشية"، كما انتشرت صورة للجثة ملطخة بالدماء في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، يعود عدم الرضا عن نظام القذافي "التعسفي" لدى فئات واسعة من الليبيين، إلى أسباب اقتصادية واجتماعية مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والارتفاع الشديد للبطالة بين صفوف الشباب، كما تقول هاجر علي، الباحثة والخبيرة في الشأن الليبي بمعهد GIGA لدراسات الشرق الأوسط في هامبورج.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك دعوات للديمقراطية ووضع حد للانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان القائمة والسابقة، بما في ذلك مذبحة عام 1996 في سجن أبو سليم بالعاصمة طرابلس، والتي قُتل فيها ما بين 1200 و1700 نزيل. وتقول، الباحثة والخبيرة، هاجر علي: "كانت هذه الجريمة من سمات فترة حكم القذافي".

متحدون في التمرد فقط!

كانت الآمال في بداية جديدة كبيرة في ليبيا حتى ذلك الحين. في المقابل كانت هناك تحذيرات من التحديات أمام هذا البلد. فقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة، آنذاك، بان كي مون من أن "الطريق أمام ليبيا وشعبها سيكون شاقاً ومليئاً بالتحديات" وسيتعين على جميع الليبيين العمل معاً. وحث أيضا، من أن "الليبيين لا يمكنهم تحقيق وعد المستقبل إلا من خلال الوحدة الوطنية والمصالحة"، لكن هذا الأمر ظل مجرد أمنية، فقد بلغت اضطرابات الثورة ذروتها في سنوات من الحرب الأهلية في عام 2014.

تكمن أسباب ذلك إلى حد كبير في "جهاز السلطة الذي بناه القذافي"، حسب هاجر علي. في الواقع، كان أحد أكبر مخاوف القذافي هو الانتفاضة العسكرية. تألفت استراتيجية الحماية الخاصة بالقذافي من الاحتفاظ بمراتب عالية له - بالإضافة إلى وضع أفراد الأسرة - في مناصب ذات أهمية استراتيجية. وتوضح الخبيرة هاجر علي ذلك بالقول "لقد اشترى أيضا الحماية من المرتزقة الأجانب مع إبعاد الجيش عن السلطة عن طريق المناصب الدنيا". أدى ذلك إلى خلق خصومات استمرت سنوات بعد وفاته، إضافة إلى تضارب المصالح على المستوى الإقليمي والقبلي.

خلال الثورة، اتحدت المجموعات المختلفة لفترة وجيزة على الرغبة في الإطاحة بالقذافي. لكن بعد سقوطه، انهارت هذه التحالفات. وتتابع الباحثة والخبيرة في الشأن الليبي: "كان ذلك أيضاً بسبب عدم وجود ساحة سياسية مدنية فاعلة يمكن فيها حل الخلافات والتفاوض بشأنها". كما أن الانتخابات المتعددة لم تؤد إلى الوحدة الوطنية.

دولة ممزقة

نتيجة لذلك، شهدت ليبيا المصير النموذجي للدول الفاشلة وتفككت سلطة الدولة. سرعان ما كانت هناك حكومتان: واحدة في العاصمة طرابلس، والأخرى في مدينة طبرق الساحلية في أقصى شرق البلاد. ومن أجل حماية أو فرض مصالحها، تدخلت المزيد من الجهات الأجنبية الفاعلة في الحرب الأهلية. ولا تزال قوات المرتزقة التي تمولها دول أجنبية في أجزاء من البلاد حتى يومنا هذا.

على سبيل المثال، حاول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان فرض المطالبات التركية باحتياطيات الغاز في البحر الأبيض المتوسط من خلال تحالف مع رئيس الحكومة المعترف به دولياً فايز السراج. من ناحية أخرى، كان الأوروبيون مهتمون منذ البداية بإبقاء المهاجرين واللاجئين خارج ليبيا.

مبادرات لإنهاء الحرب

تعددت المبادرات لإنهاء الحرب، التي ارتبطت بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان وإرساء استقرار جديد في البلاد. حاول العديد من المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة جلب معارضي الحرب إلى طاولة واحدة، والتي نجحت في نهاية المطاف كجزء من العديد من المبادرات - بما في ذلك مؤتمرين عن ليبيا في برلين بين عامي 2020 و2021 نظمتهما ألمانيا.

وفي فبراير من هذا العام، اتفق الفاعلون الليبيون على السياسي، عبد الحميد الدبيبة، رئيسا للوزراء بشكل مؤقت. كما يسهر على إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر من هذا العام. لكن الانتخابات البرلمانية أرجئت مؤخرا مرة أخرى لمدة شهر. المصالحة التي طال انتظارها - حتى الآن ، كانت تحقق تقدماً بطيئاً في أحسن الأحوال.

ولا تزال العديد من مشاكل البلاد دون حل، كما تقول الخبيرة هاجر علي. أحد التحديات الأساسية للحكومة المستقبلية هي السيطرة على الجيش والقوات المسلحة الأخرى. وتابعت الباحثة بالقول: "هناك خطر من أن القوات المسلحة ليست خاضعة للسيطرة الكافية أو أنها لن تمتثل للأوامر". كما لا يزال هناك العديد من الجماعات المسلحة التي يمكن أن تتجاهل أي نتيجة للانتخابات.

حتى بعد مرور عشر سنوات على مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي وسقوط نظامه، لا زالت الديمقراطية والاستقرار والاستقلال عن القوى الخارجية، رؤية بعيدة إلى حد ما عن المستقبل السياسي في ليبيا.