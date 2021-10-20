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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بعد قرار البورصة إيقاف التداول غدا احتفالا بالمولد النبوي الشريف بتراجع  جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

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فيما ربح رأس المال السوقي 8.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.109 مليار جنيه.

 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 11132 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.21% ليصل إلى مستوى 2187 نقطة.

 

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 13444 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 4362 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.72% ليصل إلى مستوى 2413 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 3390 نقطة.

مؤشرات البورصة ربح رأس المال السوقي مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ايجى أكس 30 ختام تعاملات اليوم تراجع جماعى لمؤشرات البورصة

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