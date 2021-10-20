محافظ بني سويف يهنئ مسؤولي التعليم بالفوز بالمركزين الثاني والسابع لـ "القومي للقراءة"

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولى قطاع التربية والتعليم بالفوز بالمركزين الثاني والسابع في المشروع القومي للقرأة ،والذي تم الإعلان عنه خلال فعاليات الحفل الختامي للموسم الأول للمشروع الوطني للقراءة ،والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية وفي حضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتورة نجلاء الشامسي رئيس مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات.



من جانبه أوضح الدكتور عمرو شحاتة وكيل الوزارة أن المديرية شاركت في المشروع القومي للقراءة بعدد 20 طالباً وطالبة من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي،حيث تم إجراء التصفيات على 3 مراحل بداية من المدرسة مرواً بالإدارة حتى المديرية، بالإضافة إلى المشاركة بعدد 3 معلمين.

وفازت الطالبة:سلمى محمد عبد الصمد بمدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية(الصفا سابقا) بإدارة تعليم بني سويف بالمركز الثاني "فئة الطلاب"،فيما فازت المعلمة:حنان محمد عصمت بمدرسة الشهيد عصام سالم الثانوية بإدارة تعليم الفشن بالمركز السابع على مستوى الجمهورية "فئة المعلمين"وفوزها بلقب "المعلم المثقف".

وحضرالحفل الختامي من تعليم بني سويف: الأستاذة هويدا عبدالمنعم مدير إدارة الجودة ومنسق المشروع ، الأستاذة حنان فتحي محمد موجه عام المكتبات، الأستاذ أحمد عبدالفتاح موجه عام اللغة العربية وعدد من لجان التقييم للمسابقة على مستوى المديرية.

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