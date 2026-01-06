بالأسماء.. ننشر القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات نقابة الأسنان

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وذلك عقب إغلاق باب الترشح رسميا يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025.

ويأتي إعلان القوائم الأولية كخطوة أساسية ضمن الجدول الزمني الذي وضعته النقابة لتنظيم الإجراءات الانتخابية، حيث تستعد النقابة حالياً لبدء مرحلة الطعون المقررة يوم الأحد المقبل.

كانت نقابة الأسنان برئاسة الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام، فتحت باب الترشح لانتخابات دورة 2026–2030 على عضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، في 16 ديسمبر الماضي، وذلك وفقًا للضوابط والمواعيد المقررة بلائحة النقابة الداخلية.

انتخابات نقابة أطباء الأسنان

وكشفت النقابة العامة في بيان سابق لها عن مواعيد الترشح والطعون والتنازلات، والتي جاءت كالتالي:

فتح باب الترشح: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.

غلق باب الترشح: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025.

فتح باب الطعون: الأحد 11 يناير 2026

غلق باب الطعون: الخميس 15 يناير 2026.

فتح باب التنازلات: الأحد 18 يناير 2026.

غلق باب التنازلات: الأربعاء 28 يناير 2026

وأكدت النقابة أن تلقي الطلبات يتم خلال مواعيد العمل الرسمية، ولا يُعتد بأي طلبات ترد بعد انتهاء المواعيد المحددة، سواء تم تقديمها باليد أو عن طريق البريد.

فيما جاء إعلان الكشوف وإجراء الانتخابات، كالتالي:

إعلان الكشوف النهائية للمرشحين: الأحد 1 فبراير 2026.

موعد إجراء الانتخابات: الجمعة 24 أبريل 2026.

ويُفتح باب التصويت من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بمقر النقابة العامة ومقار النقابات الفرعية، على أن يتم الإعلان عن أماكن اللجان التفصيلية عبر الموقع الرسمي وصفحة النقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت النقابة العامة عن مجموعة من التعليمات الهامة للترشح، وهي:

يشترط سداد الرسوم المقررة للتقدم للترشح على عضوية مجلس النقابة العامة أو النقابات الفرعية.

تُسلم طلبات الترشح لمقاعد مجلس النقابة العامة يدويًا بمقر النقابة العامة.

تُسلم طلبات الترشح على مستوى المناطق أو النقابات الفرعية يدويًا أو بالبريد المسجل بعلم الوصول، سواء عن طريق النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها المرشح.

يشترط وصول الطلبات البريدية قبل انتهاء المواعيد المحددة رسميًا.

يتم الالتزام بأحكام اللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان، لاسيما المواد المنظمة للترشح والانتخابات.

وجاءت الكشوف الأولية للمرشحين على مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية تحت (15 عاما) وفوق (15 عاما)، كما يلي:

فيما جاءت الكشوف الأولية للمرشحين على مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة على مستوى المناطق، كما يلي:

وجاءت الكشوف الأولية للمرشحين على مقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية بجميع المحافظات، كما يلي: