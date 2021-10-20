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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين بجوائز التميز الحكومي بالمجتمع الأكاديمي

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كوادر المجتمع الأكاديمي الفائزة بجوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية 2020، التى  أعلنت أمس الثلاثاء تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولفيف من الوزراء.

 

فعلى مستوى فئة المؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، فازت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس بالمركز الأول، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بالمركز الثاني، وكلية الهندسة جامعة القاهرة بالمركز الثالث.
 

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وفي جائزة المؤسسة المتميزة (تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية، فئة الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية)، فاز بالمركز الأول الموقع الإلكتروني لجامعة المنصورة، وفي المركز الثاني الموقع الإلكتروني جامعة طنطا، وجاء الموقع الإلكتروني لجامعة المنيا في المركز الثالث.


أما عن جوائز التميز الفردي، فتشمل جائزة القيادات المتميزة، وتشمل فئة الموظف الحكومي، وفاز بالمركز الأول بهاء محمد سمير جامعة القاهرة، وفي فئة مدير إدارة، فاز بالمركز الأول محمد رشدي عبد المطلب/ جامعة العريش، والمركز الثاني جمال محمد أحمد  جامعة سوهاج، وفى فئة مدير عام فاز بالمركز الثالث نديرة صبحي محمد جامعة الإسكندرية.


وأما في فئة رئيس إدارة مركزية، فاز أ.أحمد أبو حمزة الشيخ بوزارة التعليم العالي بالمركز الثالث.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى كوادر المجتمع الأكاديمي الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى جوائز مصر للتميز الحكومي

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