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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

القومي لعلوم البحار: كائن الغردقة من الكائنات اللافقارية

صدى البلد

أكد الدكتور عمرو زكريا حمودة عميد المعهد القومي لعلوم البحار، أن هناك العديد من الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص ظهور "كائن غريب" على سواحل الغردقة، مشيرا إلى أن هذا الكائن من الكائنات الحية اللافقارية "الرخويات" والذي يشبه ذراع من أذرع قنديل البحر.

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وأوضح "زكريا " أنه حيوان امبوبي وليس لديه أعين او أذن، وذلك يعني انه ليس من حيوانات السطح ويعيش في الأعماق، مشيرا إلى أن هذا الكائن الغريب من الممكن أن يكون قد ترك موقعه وبيئته في الأعماق وذهب للسطح عن طريق الخطأ.
 

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول تنظيم المؤتمر العربي السابع في الفلك والجيوفيزياء، الذي أقيم خلال الفترة من 11 وحتى 14 أكتوبر الجاري، بحضور د. شوقي علام مفتي الجمهورية، ود. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مُمثلًا عن شيخ الأزهر، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، وعدد من قيادات البحث العلمي ورؤساء المعاهد والمراكز والهيئات البحثية ولفيف من مُمثلي الوزارات المعنية بتخصصات ومجالات المعهد، وكذلك بعض سفراء الدول المُشاركة، وعدد من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والأساتذة المُتخصصين من تلك الجهات، وذلك بمقر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان.

وأشار التقرير إلى أن المؤتمر شهد تقديم أكثر من 200 بحث من مصر وأكثر من 30 دولة من الدول العربية والأجنبية، والتي ناقشت المُستجدات البحثية في مجالات الفلك، وأبحاث الفضاء، والجيوفيزياء التطبيقية والبيئية والزلازل.

 

وأفاد التقرير أنه تم عقد عدد من ورش العمل على هامش المؤتمر على مدار أيامه الأربعة، والتي ناقشت الموضوعات الآتية:(الطاقة الجديدة والمُتجددة - التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وديناميكية البحيرات الصناعية، والتي ناقشت آخر الدراسات المُتعلقة بالسدود في حوض وادي النيل، والبحث عن المواقع الفلكية المُحتملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك مواصفات ودراسات الموقع للتلسكوب البصري المصري الكبير).

وأوضح التقرير أن المؤتمر خلُص إلى العديد من التوصيات أهمها:
- ضرورة توطيد أواصر التعاون بين الدول العربية في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات والمعلومات، لبناء كوادر شابة عربية قادرة على استكمال مسيرة العلم والتنمية في مصر والوطن العربي، مع ضرورة استخدام منهجيات البحث العلمي الحديثة، في تنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية للحد من المخاطر؛ تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة 2030.
- تفعيل دور مجموعات العمل المختلفة من خلال تنظيم لقاءات دورية وتبادل المعلومات، وتحديث خطة عمل مبادرة "الحزام والطريق" للحد من المخاطر.
- ضرورة إنشاء مركز تميز علمي عربي لدراسات الزلازل وجيوديناميكية البحر الأحمر، مع ضرورة انعقاد ورش عمل دورية دولية لدراسات البحيرات الصناعية والتنسيق المُستمر وتبادل المعلومات بين الدول، فيما يخص المخاطر الطبيعية والمستحثة في مناطق السدود والبحيرات الصناعية.

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