صدى البلد يكرم المنشد والمبتهل محمد عبدالرؤوف السوهاجي .. صور

كرم موقع صدى البلد المنشد الشاب محمد عبدالرؤوف السوهاجي المبتهل بالإذاعة والتلفزيون.

وقال المنشد محمد عبدالرؤوف السوهاجي خلال ندوة له في صدى البلد أنه حفظ القرآن الكريم على يد والده الشيخ عبدالرؤوف خلاف الذي كان يعمل مديرًا لشؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف .

وأوضح أنه تعلم الإنشاد الديني والإبتهالات الدينية بعد سماعه للمبتهل الشيخ عبدالتواب البساتيني رحمه الله وكان من أعلام المبتهلين بالإذاعة والتليفزيون وأصبح قدوته ومثله الأعلى .

وأضاف أن أول شريط كاسيت له بالأسواق كان وعمره 12 عام تقريبًا ، وكان أول إصدار عام 2013 ، وحصل على عضوية مجلس إدارة نقابة الإنشاد الدينى والمبتهلين، وعضوية نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، وحصل على ليسانس أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، وعلى شهادة عالية القراءات، وحصد العديد من الجوائز المحلية والعالمية فى الإنشاد الدينى وقراءة القرآن.

وحصل على المركز الأول على العالم في تجويد القرآن الكريم عام 2005 فى المسابقة العالمية لحفظ وتجويد القرآن الكريم بوزارة الأوقاف المصرية .

وأشار إلى أن قدوته فى قراءة القرآن الكريم القارئ الطبيب أحمد نعينع، وفى الابتهالات الدينية الشيخ عبد التواب البساتيني، رحمه الله، مضيفا أن المبتهل الشيخ عبد التواب البساتينى حببه فى الابتهالات الدينية ومن وقتها مارس الابتهالات والإنشاد.