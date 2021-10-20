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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفع 2 جنيه.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأربعاء 20 -10-2021

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-10-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وجاءت على النحو الآتي:


متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24  من 886 إلى 888 جنيها
عيار 22 من 812 إلى 814 جنبها
عيار 21  من 775 إلى 777 جنيها
عيار 18 من 664 إلى 666 جنيها
عيار 14 من  517 إلى 518 جنيها
عيار 12 من  443 إلى 444 حنيها
الاونصة من 27,546 إلى 27,617 جنيها
الجنيه الذهبمن  6,200 إلى 6,216 جنيها 
الكيلو من 885,714 إلى 888,000 جنيها 


سعر الذهب في مصر بالمصنعية


تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر الذهب عيار 21 سعر الجرام من عيار 18

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