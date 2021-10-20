ارتفع 2 جنيه.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأربعاء 20 -10-2021

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-10-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وجاءت على النحو الآتي:



متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 من 886 إلى 888 جنيها

عيار 22 من 812 إلى 814 جنبها

عيار 21 من 775 إلى 777 جنيها

عيار 18 من 664 إلى 666 جنيها

عيار 14 من 517 إلى 518 جنيها

عيار 12 من 443 إلى 444 حنيها

الاونصة من 27,546 إلى 27,617 جنيها

الجنيه الذهبمن 6,200 إلى 6,216 جنيها

الكيلو من 885,714 إلى 888,000 جنيها



سعر الذهب في مصر بالمصنعية



تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.