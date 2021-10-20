أستاذ قانون جنائي: "سلام الشهيد" بحفلات التخرج دليل على إنسانية الرئيس

قال الدكتور نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ حفلة التخرج لـ طلاب الشرطة يكون له رد فعل إيجابي، مؤكدًا :" الجميع يكون فى حالة سعادة".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الحياة لا تتم بدون أمن، والاستقرار، الأمنى يعنى استقرار كل شئ، و الرئيس السيسي وجه نصائح هامة لـ طلاب الكلية.



ولفت إلى أن كلمة الرئيس اليوم وطلبه بأن يكون سلام الشهيد موجود فى حفلات التخرج دليل على إنسانية الرئيس، وشعوره بـ أسر الشهداء.



وأشار إلى أن الشهداء ضحوا بأرواحم من أجل المواطنين، ومن أجل مصر، وأن الجميع يعمل على توفير الأمن و الأمان للمصريين.



عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد أثناء تخرج طلبة كلية الشرطة، بأرواح شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم من أجل مصر والدفاع عن الوطن، بحضور الرئيس السيسي ووزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة وعدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق.

وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بان يكون "سلام الشهيد" أحد المراسم التي يتم اتباعها في كل حفلات التخرج لكليات الشرطة والعسكرية أيضا.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خالص التهنئة للضباط والضابطات الخريجين من كلية الشرطة 2021 وأسرهم، معقبا: “ألف مبروك.. وأشكر الأسر أنهم قدما أبنائهم وبناتهم من أجل تولي مهمة عظيمة وهي حماية أمن مصر وسلامة شعبها”.

وقال الرئيس السيسي، "مش هنسي أني أوجه كل التحية والتقدير مش باسمي بس لا باسم كل المصريين لأسر المصابين من كافة رجال الشرطة والجيش والقضاء وأطراف المجتمع المختلفة".

وتابع الرئيس السيسي: "لن ننسي أبدا أبنائنا وبناتنا الذين قدموا أرواحهم وحياتهم علشان مصر تبقي في الوضع الراهن دلوقي".

كما قدم الرئيس السيسي، نصيحة للطلاب الخريجين من أكاديمية الشرطة، قائلا: "التعامل مع الرأي العام والشعب أمر ليس باليسير، ولكن صورة رائعة جدا أن نكون ممثلين لوزارة الداخلية، فى كل القطاعات التى تتعامل مع المواطنين، وأن نكون قدوة ومثلا ونحافظ عليه".

وأضاف الرئيس السيسي، : "التطوير اللى بنتكلم عليه في قطاع الشرطة.. تانى دفعة من حاملين الدراسات العليا من شباب وشابات كلية الحقوق والكليات المتخصصة لتطوير العملية التعليمية بحيث يكونوا من الحاصلين على الماجستير لتمكين قدرات أبنائها من الخريجين والعاملين في قطاع الشرطة".

وتابع الرئيس السيسي: "أتمنى لكم التوفيق.. خلى بالكم من نفسكم وخالى بالكم من زملائكم.. وأن تكونوا مثلا عظيما ورائعا للناس في الشارع".

وبدوره أشار رئيس أكاديمية الشرطة، إلى أن مركز بحوث الشرطة قد قام بتدريب 253 متدرب من 34 دولة أفريقية، كما قامت كلية التدريب والتنمية، بتدريب 4450 ضابطا، بمختلف الرتب بالوزارة، فى جميع تخصصات العمل الأمني.

وأشار رئيس أكاديمية الشرطة، إلى أن الإدارة العامة قامت بتدريب كلاب الأمن والحراسة، جهودا غير مسبوقة، في مجالات تأمين المنشآت الحيوية والسياحية والأثرية.