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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس..قيس سعيد يبحث مع بودين سير عمل الحكومة والنقاط المدرجة على جدول الأعمال

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الرئيس التونسي  قيس سعيّد،  اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

 

و اطلع رئيس الدولة خلال اللقاء على سير عمل الحكومة، وعلى النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

 

وكان مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين، جنوب تونس، صرح بأنه تم إعلام الطرف الليبي بقرار تونس المتعلق بإلغاء تحليل "بي سي ار"، وذلك خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء، بمعبر رأس الجدير الحدودي من الجانب التونسي بحضور وفد يمثل الإدارة الجهوية للصحة بمدنين وأعوان المراقبة الصحية لفيروس كورونا المستجد من الجانب الليبي.

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ويشمل هذا القرار الوافدين على تونس الذين استكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد سواء كانوا تونسيين أو ليبيين.

 

وفي سياق متصل، تم التأكيد بخصوص سيارات الإسعاف الليبية على ضرورة الاستظهار بالموافقة المسبقة بتكفل المريض من قبل المصحة التي سيتوجه إليها مع السماح لهذه السيارات والحالات الاستثنائية ليلا.

 

في المقابل، أوضح مصدر مطلع، أن الطرف الليبي أعلم الجانب التونسي أنه لا يمكن حاليا الاستغناء عن تحليل "بي سي ار" لكل المتجهين نحو ليبيا سواء كانوا تونسيين أو ليبيين رغم تحسن الوضع الوبائي في البلدين.
 

تونس الرئيس التونسي قصر قرطاج نجلاء بودن قيس سعيد

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