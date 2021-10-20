المعلومات غائبة.. متحور جديد من فيروس كورونا يضرب الولايات المتحدة.. تفاصيل

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل متحور AY.4.2 الجديد من فيروس كورونا علي الأراضي الأمريكية، مؤكدة أنها لا تملك معلومات عن ظهور بؤر منه أو تنامي عدد المصابين بها.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، قالت روشيل فالينسكي، رئيسة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن المركز يسجل انتشار هذه السلالة الجديدة التي تم كشفها مؤخرا في بريطانيا.

وأشارت إلى عدم وجود بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تقوض فعالية اللقاح أو الأدوية المستخدمة لمعالجة فيروس كورونا.

وأكدت أن المتحور الرئيسي المتداول في أمريكا لـ فيروس كورونا المستجد هو متحور دلتا، موضحة أن 99,7% من مرضى فيروس كورونا مصابون به.