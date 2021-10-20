دولة عربية تسجل 10 إصابات بالفطر الأسود خلال 48 ساعة

سجلت السلطات الصحية السورية 10 إصابات بمرض "الفطر الأسود" خلال يومين وهي نسبة وصفت بأنها مرتفعة لذلك المرض الخطير.

و أكد مدير مشفى المواساة الجامعي في دمشق عصام الأمين لوسائل إعلام سورية أن الإصابات بالمرض، الذي تعادل نسبة الوفيات فيه أكثر من 50 في المئة، ليست جديدة لكن أعدادها ارتفعت، إذ كان يسجل في البلاد حالة أو حالتين.

كما نقلت "شام إف إم" عن الأمين أنه وخلال يومين (من 12 وحتى 14 أكتوبر)، تم تسجيل 10 إصابات بمرض الفطر الأسود، وهي نسبة وصفها الأمين بالمرتفعة.

ولفت الأمين إلى أن ذلك المرض "غير معد ويصيب الأشخاص ناقصي المناعة والمصابين بكورونا، وهو يصيب الجلد ويمنحه اللون الأسود نتيجة حدوث تخثر بالشرايين".

كذلك نقلت صحيفة "الوطن" عن الأمين أنه في مشفى المواساة (أكبر وأعرق المشافي الحكومية في دمشق)، لوحظ خلال الأيام القليلة الماضية ازدياد في عدد الحالات المقبولة من التهاب الجيوب الفطري المخاطي الغازي (الفطار الأسود)، مؤكدا أنه يتم علاجهم في مشفى المواساة، من قبل فريق متخصص من أطباء أنف وأذن وحنجرة وأطباء أمراض إنتانيه وأطباء مناعة.

وبين الأمين أن ذلك المرض يصيب المرضى المدنفين مناعيا (ناقصي المناعة)، وفي قصتهم السريرية إصابة بالكورونا وتناول كميات كبيرة من الستيروئيدات القشرية (الكورتيزونات) التي يؤدي استعمالها المديد إلى تدني المناعة وإصابة المرضى بهذا النوع من الفطور الانتهازية التي لا تعدي ولا تصيب أصحاب المناعة السوية، وقال إن للمرض عدة أشكال أهمها الشكل الأنفي الحجاجي الدماغي وهو من الأمراض الخطيرة التي تزيد نسبة الوفيات فيها عن ٥٠%.

ونوه الأمين إلى أنه تم تسجيل 8 إصابات بالمرض خلال أبريل ومايو الماضيين، وقال إن سبب ارتباط كورونا بالفطر الأسود هو أن المصابين بالوباء يصابون بعد تعافيهم (عدوى ثانوية)، ومن بينها العدوى البكتيرية والفطر الأسود، نتيجة ضعف المناعة.



يذكر أن الإصابات بكورونا تشهد تزايدا ملحوظا إذ تجاوز معدل الإصابات اليومي حاجز 400 إصابة، لأول مرة منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي.