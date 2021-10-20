وفاة 600 ألف.. الشيوخ البرازيلي يتهم رئيس الدولة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

قرر مجلس الشيوخ في البرازيل، اليوم الأربعاء، إسقاط تهمة القتل ضد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وتوجيه اتهامات له بـ "جرائم ضد الإنسانية".

وقالت لجنة مجلس الشيوخ البرازيلي بشأن تقريرها النهائي بعد 6 أشهر من التحقيقات، إن حكومة بولسونارو "عرضت السكان عن عمد لخطر العدوى الجماعية".

منذ ظهور وباء كورونا في البرازيل وتعامل الرئيس البرازيلي معه باستخفاف أدى إلى تفاقم العدوى لتكون البرازيل من بين الأكبر والعالم في الإصابات والضحايا، والرئيس البرازيلي يواجه أوقاتا صعبة عبر مظاهرات ودعوات تدعوه لترك منصبه الذي خذل من خلاله شعبه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتجاوز عدد الوفيات نتيجة كورونا في البرازيل 600 ألف، وهو ثاني أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة.

ورغم فداحة الأمر يظهر إن الرئيس البرازيلي لن يواجه العزل من منصبه، لأسباب عدة.

وفي التفاصيل، طالب عضو بمجلس الشيوخ في البرازيل يقود تحقيقا في الكونجرس في تعامل البلاد مع جائحة كورونا باتهام الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بالقتل ، معتبرًا أن بسبب بولسونارو تعامل مع الأمر باستهانة، وأن حكومته ارتكبت أخطاء أدت لنتائج كارثية بموت الآلاف.

ورفض بولسونارو قبول نتائج التحقيق قائلا إن وراءه دوافع سياسية.