"دلتا ay.4.2".. موجة جديدة من متحورات كورونا تضرب العالم ..فيديو

عرضت قناة العربية، تقريرًا مصورا في مقطع فيديو يكشف عن موجة جديدة من فيروس كورونا ومتحوراته ستضرب العالم.

وأضاف التقرير أن روسيا في مقدمة الدول المتضررة، حيث سجلت عدداً قياسياً جديداً للوفيات بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكشف تقرير قناة “العربية”، عن أن السلطات البريطانية تتابع عن كثب تطورات المتحور الجديد من دلتا "ay4.2"، مؤكدا أن الحكومة البريطانية لن تتردد في أخذ أي قرار إذا لزم الأمر.

وتابع أن المتحور الجديد شديد العدوى، وظهر في الهند للمرة الأولى، لافتا إلي أن الإصابات تجاوزت الـ40 ألف بريطاني.

