خلال ساعات.. البحوث الفلكية تجيب عن أسئلة حول الزلزال في مؤتمر صحفي

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن عقد مؤتمر صحفي للحديث عن الزلزال الذى حدث يوم أمس في كريت وشعر به سكان القاهرة والدلتا.



وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد أن المؤتمر سوف يوضح أحداث زلزال 19 أكتوبر 2021، وان سوف يتم عمل المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

وأضاف رئيس المعهد أن المؤتمر سوف يقام بنظام الاونلاين من خلال ابلكيشن Zoom وعلى الراغبين فى الحضور الى المؤتمر من خلال هذا الرابط::

https://us02web.zoom.us/j/81265560258...

Passcode: NRIAG



قد سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021 هزة أرضية شرق كريت (علي بعد 390 كم شمال اسكندرية ) ، وكانت بياناتها كالتالي:

- تاريخ الحدوث : الثلاثاء الموافق 19 /10/2021



- وقت الحدوث والقوة: 29 32 07 صباحا بالتوقيت المحلى



-القوة : 6.2 درجة على مقياس ريختر



-خط العرض : 34.59 شمالا



- خط الطول : 28.59 شرقا



-العمق : 31.56 كم