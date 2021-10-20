أخبار الفن.. أول فيديو لحادث بشري.. ومنع حسن أبو الروس من دخول حفل الجونة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة ، عن بشرى ونجل عبد المطلب وحسن أبو الروس وابنه إنجي وجدان ومن أبرز الأخبار :
تفاصيل تعرض بشرى لحادث انقلاب سيارة في الجونة.. صور
تعرضت الفنانة بشرى لحادثة خلال تسجيلها احد البرامج في سيارة غريبة مع البلوجر محمد مكاوي، حيث انقلبت بهم السيارة خلال فقرة بالبرنامج، وتعرض مكاوي لاصابة خفيفة في يده.
للمرة الثانيةأخبار الفن : أول فيديو لحادث بشري و منع حسن أبو الروس من دخول حفل الجونة.. المحكمة ترفض طلب الإفراج بكفالة عن نجل شاروخان
رفضت إحدى المحاكم الهندية اليوم ،للمرة الثانية طلب الإفراج بكفالة عن آريان نجل شاروخان بعدما قضى 18 يوما في الحجز، بعيدا عن أسرته بتهمة تعاطي المخدرات.
توقف قلبه عن النبض ثم عاد .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نجل عبد المطلب
كشفت إحدى الممرضات المغربيات المرافقات للراحل نور عبد المطلب، نجل المطرب محمد عبد المطلب تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته أمس .
إصابة ابنة إنجي وجدان في ذراعها .. والفنانة تعلق |شاهد
نشرت الفنان إنجى وجدان ، عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” ، صورة لـ ابنتها بعد تعرضها لإصابة في ذراعها.
شاهد.. الفيديو الأول للحظة تعرض بشرى لحادث ونقلها إلى المستشفى
تعرضت الفنانة بشري لبعض الإصابات بعد تعرضها لحادث سير بسيط أثناء تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة ، مع إحدى البلوجرز.
الجثة هتتشرح.. مدحت العدل يكشف سبب تأخر دفن نجل عبد المطلب بالمغرب "خاص"
كشف المنتج مدحت العدل في تصريح خاص لموقع صدى البلد عن موعد دفن نور عبد المطلب نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب ، وعن سبب تأخر دفنه.
إدارة مهرجان الجونة تمنع حسن أبو الروس من دخول أحد الحفلات ليلا "خاص"
علم “صدى البلد” أن إداره مهرجان الجونة قد أعطت تعليمات للمنظمين أمس بعدم السماح الفنان حسن أبو الروس بالدخول للحفل الذي أقيم ليلا علي هامش المهرجان وحضره عدد كبير من النجوم .
أخر ظهور لـ بشرى داخل السيارة قبل دقائق من حادث انقلابها .. فيديو
ظهرت الفنانة بشرى مع أحدى البلوجرز في فيديو أثناء استضافتها في أحد البرامج ، وقبل دقائق معدودة من تعرضهما لحادث بعدها بالسيارة.