أخبار الفن.. أول فيديو لحادث بشري.. ومنع حسن أبو الروس من دخول حفل الجونة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة ، عن بشرى ونجل عبد المطلب وحسن أبو الروس وابنه إنجي وجدان ومن أبرز الأخبار :

تعرضت الفنانة بشرى لحادثة خلال تسجيلها احد البرامج في سيارة غريبة مع البلوجر محمد مكاوي، حيث انقلبت بهم السيارة خلال فقرة بالبرنامج، وتعرض مكاوي لاصابة خفيفة في يده.

رفضت إحدى المحاكم الهندية اليوم ،للمرة الثانية طلب الإفراج بكفالة عن آريان نجل شاروخان بعدما قضى 18 يوما في الحجز، بعيدا عن أسرته بتهمة تعاطي المخدرات.

كشفت إحدى الممرضات المغربيات المرافقات للراحل نور عبد المطلب، نجل المطرب محمد عبد المطلب تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته أمس .

نشرت الفنان إنجى وجدان ، عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” ، صورة لـ ابنتها بعد تعرضها لإصابة في ذراعها.

تعرضت الفنانة بشري لبعض الإصابات بعد تعرضها لحادث سير بسيط أثناء تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة ، مع إحدى البلوجرز.

كشف المنتج مدحت العدل في تصريح خاص لموقع صدى البلد عن موعد دفن نور عبد المطلب نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب ، وعن سبب تأخر دفنه.

علم “صدى البلد” أن إداره مهرجان الجونة قد أعطت تعليمات للمنظمين أمس بعدم السماح الفنان حسن أبو الروس بالدخول للحفل الذي أقيم ليلا علي هامش المهرجان وحضره عدد كبير من النجوم .

ظهرت الفنانة بشرى مع أحدى البلوجرز في فيديو أثناء استضافتها في أحد البرامج ، وقبل دقائق معدودة من تعرضهما لحادث بعدها بالسيارة.