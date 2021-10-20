5 أشياء لـ نوم جيد ليلًا

يعد النوم جانبًا مهمًا من الوظائف اليومية ، مما يساعد في الحفاظ على صحة الجسم ، والصحة العقلية والعاطفية للإنسان. كما أنه يحافظ على صحة الجلد من خلال السماح بإعادة نمو الخلايا وتجديدها.

يمكن أن تتسبب قلة النوم في تعكير صفو ساعة جسمك الداخلية وتسبب مجموعة من المشاكل التي يمكن أن تنعكس جميعها على الجلد.

يقول أنكيت جور ، المدير العام للتسويق في شركة Livpure ، إن أنماط النوم غير المنتظمة أو قلة النوم تترك لك بشرة غير متوازنة وجافة وباهتة معرضة لحب الشباب والتجاعيد والندوب.

يسرد بعض الطرق لضمان حصولك على نوم جميل ، من خلال إضافة بعض الضروريات إلى حياتك.

1. الاستثمار في فراش ذي نوعية جيدة: فالفراش رديء النوعية يمكن أن يسبب الألم وانخفاض نوعية النوم.

2. استخدام العلاج بالروائح أو بخاخات الرذاذ: فهي فعالة جدًا في توفير نوم جمالي جيد النوعية.

قناع نوم حريري: يمكنك شراء قناع عين حريري عالي الجودة يمنع الضوء من إعاقة نومك. أقنعة العين الحريرية ناعمة مما يضمن حماية وجهك من التجاعيد.

تمرن على التنفس العميق: نعتقد في كثير من الأحيان أنه بعد يوم طويل ومرهق ، سيأتي النوم بسهولة. ولكن ، هناك أوقات يمنعنا فيها التوتر من النوم.

بصرف النظر عن هذه الأشياء ، مثل قراءة كتاب أو مجلة في السرير ، أو التأمل ، أو ممارسة اليوجا ، أو الاحتفاظ بدفتر يوميات ، أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة ، أو أخذ حمام دافئ يمكن أن تساعد في نظام نوم فعال بحيث تستيقظ منتعشًا كل يوم ".