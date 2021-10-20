نحتاج إلى الحذر.. مستشار رئيس الجمهورية: مازلنا في الموجة الرابعة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية، إن وضع مصر مطمئن ويوجد تعامل حكيم وجيد ومؤثر مع أزمة فيروس كورونا في هذه المرحلة، رغم أن مصر مازالت في الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأكد "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، يجب أن الشديد في تطبيق بعض الاحتياطات والاحترازات، قائلًا "أنا نفسي هذه الاحتياطات والاحترازات تكون أسلوب حياة للحد من أى احتمالية لظهور أى أوبئة".

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية، أن مصر مازالت في مرحلة محاولة تحصين أو إعطاء اللقاحات لأكبر عدد ممكن للحد من انتشار فيروس كورونا.