شعبة المستوردين يوضح مزايا منظومة التسجيل المسبق للشحنات

قال متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين، إن هناك أكثر 70% مستورد قاموا بالتسجيل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، أي حوالي 24 ألف مستورد حتى الآن، معقباً: "أن هذا العدد قابل للزيادة بسبب توفير البضائع باستمرار".

وأضاف متى بشاي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذه المنظومة كانت لابد وأن يتم تفعيلها منذ شهر 7 الماضي، ولكن تم تأجيله إلى يوم 1 من شهر أكتوبر، وكانت فترة إلزامية، معقباً: "بس احنا مبنحبش نشتغل في آخر لحظة".

ووجه عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين رسالة للمستوردين بضرورة التسجيل على هذا الموقع الخاص بالمنظومة، ويجب تسجيل شركاتهم، قائلاً: "يجب التسجيل سريعاً لأن الموضوع أصبح إلزامي .. والمستورد االلي مش هيسجل شركته والبضاعة التي تم استيرادها لو شحن البضاعة مش هينفع يستلمها من الجمارك".

وتابع متى بشاي أن هذه التعليمات تم توزيعها على كافة الخطوط الملاحية للإلتزام بها، مشيراً إلى مميزات هذه المنظومة وهي: خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتنظيم عملية الاستيراد، وتوفير للوقت، ومنع التهريب، ومنع طرق الاستيراد الغريبة.