بفستان راق.. إلهام شاهين تستعرض أناقتها في الجونة

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

تألقت إلهام شاهين بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا اكمام مكشوفة باللون البني الفاتح و اتسم التصميم بصيحة البليسية التي تتصدر احدث صيحات الموضة.

تزينت إلهام شاهين بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، و أمسكت كلاتش متوسط الحجم باللون الذهبي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة مما كشف عن جمالها.

وأعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي انطلقت يوم الخميس، وتنتهي 22 من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، إنجي علي، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

ويتواجد أيضا كل من : داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، إنجي علي، مايان السيد.