مسرح الأحلام مشتعل.. أول تعليق من رونالدو بعد هدفه القاتل أمام أتالانتا بدوري الأبطال

علّق نجم فريق مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو على فوز فريقه المثير في مباراة الأربعاء أمام أتالانتا، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

والتقى الفريقان في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات البطولة الأوروبية في ملعب الأولد ترافورد، حيث فاز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان مانشستر يونايتد متأخرًا في النتيجة بهدفين دون رد، قبل أن يستفيق الشياطين ويسجلون هدفًا عن طريق ماركوس راشفورد وآخر من خلال هاري ماجواير.



وفي الدقيقة 84 أحرز كريستيانو رونالدو هدف فوز مانشستر يونايتد برأسية رائعة في شباك الضيوف.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "نعم! مسرح الأحلام مشتعل، لدينا فرصة، نحن مانشستر يونايتد ولا نستسلم أبدًا، هذا هو أولد ترافورد!".