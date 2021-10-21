القيادة الأمريكية الوسطى: لنا حق الرد على هجوم قاعدة التنف في الزمان والمكان المناسبين

أفادت القيادة الأمريكية الوسطى بأنها تحتفظ بالحق في الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف في سوريا "في الزمان والمكان المناسبين".

وأوضحت القيادة في بيان أن الهجوم على القاعدة، أمس الأربعاء، متعمد وتم بطائرات مسيرة، مضيفة أنها تجري تحقيقا في الواقعة حاليا.

وكانت خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف، حيث نفذ الهجوم نفذ من داخل الأراضي السورية.

وقالت وكالة أنباء سوريا "سانا" إن "انفجارات تدوي في قاعدة التنف التابعة للجيش الأمريكي بعد استهدافها بطيران مسير" وأضافت أن "مسؤولا عسكريا في القيادة الوسطى الأمريكية يؤكد تعرضها لقصف صاروخي".

بينما ذكرت وسائل إعلام معارضة أن طائرات مسيرة استهدفت 3 مواقع للجيش الأمريكي.

يذكر أن بيانا منسوبا لـ "قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا" توعد بـ "رد قاس" على "الاعتداء الإسرائيلي الأخير في سوريا".