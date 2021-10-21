ترامب يعلن عن إطلاق منصة تواصل اجتماعي جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن تدشينه منصة جديدة للتواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها ستنطلق تجريبيًا الشهر المقبل.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إن المنصة الجديدة سوف تصبح متاحة أمام العامة في الربع الأول من العام المقبل.

وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى المنصة ستكون بسم "تروث سوشيال"، لافتًا إلى أنها "ستقف ي وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا".

وفي يوليو الماضي، أعلن ترامب أنه أطلق منصة تواصل اجتماعي جديدة باسم "جيتر" بشكل رسمي، بعد أن كان مجرد نسخة تجريبية.

وقال المتحدث باسم ترامب، جيسون ميللر، إن "جيتر" يستهدف الأشخاص الذين يواجهون صعوبة مع التعديلات التي تقوم بها تطبيقات الوسائط الاجتماعية الرئيسية مثل تويتر على المحتوى.

وكان موقع تويتر قد حجب حساب ترامب في الثامن من يناير الماضي "بسبب مخاطر من مزيد من التحريض على العنف"، طبقا لما ذكره الموقع في ذلك الوقت.

وتم أيضا حجب حسابي ترامب على فيسبوك ويوتيوب بعد اتهامه بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير الماضي.

وكان ترامب خلال فترة رئاسته، قد حاول استهداف الرؤساء التنفيذيين وشركات التكنولوجيا.

إذ وقع عام 2020، أمرا تنفيذيا كان يهدف إلى الحد من الحماية القانونية لشركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون على منصاتهم. لكن الرئيس جو بايدن ألغى الأمر في مايو الماضي.