عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يعلن عن إطلاق منصة تواصل اجتماعي جديدة

ترامب
ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن تدشينه منصة جديدة للتواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها ستنطلق تجريبيًا الشهر المقبل.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إن المنصة الجديدة سوف تصبح متاحة أمام العامة في الربع الأول من العام المقبل.

وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى المنصة ستكون بسم "تروث سوشيال"، لافتًا إلى أنها "ستقف ي وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا".

ارتكب كوارث في العراق .. ترامب ينتقد الإعلام الأمريكي بسبب كولن باول

خطوة تاريخية.. ترامب يرفع دعوي قضائية ضد الكونجرس

وفي يوليو الماضي، أعلن ترامب أنه أطلق منصة  تواصل اجتماعي جديدة باسم "جيتر" بشكل رسمي، بعد أن كان مجرد نسخة تجريبية.

وقال المتحدث باسم ترامب، جيسون ميللر، إن "جيتر" يستهدف الأشخاص الذين يواجهون صعوبة مع التعديلات التي تقوم بها تطبيقات الوسائط الاجتماعية الرئيسية مثل تويتر على المحتوى.

وكان موقع تويتر قد حجب حساب ترامب في الثامن من يناير الماضي "بسبب مخاطر من مزيد من التحريض على العنف"، طبقا لما ذكره الموقع في ذلك الوقت.

وتم أيضا حجب حسابي ترامب على فيسبوك ويوتيوب بعد اتهامه بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير الماضي.

وكان ترامب خلال فترة رئاسته، قد حاول استهداف الرؤساء التنفيذيين وشركات التكنولوجيا.

إذ وقع عام 2020، أمرا تنفيذيا كان يهدف إلى الحد من الحماية القانونية لشركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون على منصاتهم. لكن الرئيس جو بايدن ألغى الأمر في مايو الماضي.

 

 

ترامب تويتر فيسبوك واشنطن التواصل الاجتماعي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات التكنولوجيا مبنى الكابيتول الكابيتول اقتحام مبنى الكابيتول الرئيس جو بايدن الرئيس الأمريكي السابق

موضوعات متعلقة

فضيحة مدوية.. الكونجرس يتهم ترامب ومستشاره بالتخطيط لاقتحام الكابيتول

استطلاع: بايدن قد يدخل في منافسة محتملة مع ترامب في انتخابات 2024

ترشيحاتنا

تعرف على الحالة الصحية لمحمود الخطيب وموعد خروجه من المستشفى

ترامب يعلن عن إطلاق منصة تواصل اجتماعي جديدة

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية

احذره.. اكتشاف تهديد خطير يعرض مئات الآلاف من هواتف أندرويد للخطر

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل لإصلاح الفواصل

بعد 5 أسابيع من هروب شاب.. العثور على بقايا بشرية بالصدفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة تضرب بريطانيا وفرنسا.. وتحذيرات من انقطاع التيار الكهربائي

كل الركاب ماتوا.. تفاصيل دهس تريلا لـ ميكروباص على الدائري الأوسطي |صور

الخطيب يتعرض لأزمة صحية ونقله لأحد المستشفيات الكبرى .. تفاصيل

الصحة: تسجيل 877 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

استعدادا للأمطار.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام للصيانة

غلق كلي لشارع الأهرام ابتداء من صباح الخميس

غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو المريوطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

بينهم أمريكا وبريطانيا وروسيا.. أبو العينين يلتقي 32 سفيرًا لبحث التعاون مع مصر.. ويؤكد: لدينا فرص عظيمة للاستثمار ونستطيع تحقيق أحلامنا معا

في حضرة أبو العينين| 32 سفيرًا يبحثون فرص التعاون والاستثمار في مصر.. اتفاق أوروبي على دعم مصر في قضية سد النهضة.. وجدية لاستغلال فرص الاستثمار الهائلة

فيديو جراف| العالمي.. كيف احتفت الصحف الإنجليزية بالنجم محمد صلاح

ضحكوا عليا.. المحلل الشرعي محمد الملاح: لم أتزوج 33 مرة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ