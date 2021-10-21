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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تجتمع باللجنة العسكرية المشتركة

ديكارلو هنأت اللجنة
ديكارلو هنأت اللجنة العسكرية المشتركة على النجاحات التي حققت

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، إنها التقت مع طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الأربعاء في بنغازي ويوم الثلاثاء في طرابلس.

 

وأوضحت ديكارلو أنها هنأتهم على النجاحات التي حققتها اللجنة في اعتماد خطة العمل لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وإعادة فتح الطريق الساحلي وتبادل المعتقلين، وفقا لما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها بفيسبوك.

 

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وأضافت أنها التقت، الأربعاء، مع خليفة حفتر في بنغازي لمناقشة القضايا الأمنية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ، حيث سيلعب مراقبو الأمم المتحدة دوراً داعماً ومهماً.

 

ومن المتوقع أن تشارك ديكارلو  ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيس، ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في "المؤتمر الدولي لدعم الاستقرار" بطرابلس، الخميس، والذي يهدف إلى تعزيز المرحلة الانتقالية في ليبيا".

 

وبعد سنوات من النزاع المسلح والانقسامات بين شرق ليبيا وغربها، تم تعيين حكومة مؤقتة جديدة مطلع العام، تحت رعاية الأمم المتحدة، لإخراج البلاد من نزاع دولي عن طريق الانتخابات الرئاسية، المتوقع إجراؤها في 24 ديسمبر.

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