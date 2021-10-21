تفاصيل عرض طارق حامد الخليجي للرحيل عن الزمالك

كشف الإعلامي إسلام صادق عن تلقي طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضاً خليجياً من أجل الرحيل عن الفريق الأبيض في شهر يناير المقبل.



وقال صادق عبر برنامج البريمو بقناة TEN إن طارق حامد ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي موضحاً أن إدارة الزمالك ترغب في حسم ملف تجديد اللاعب.



وأشار إلى أن الزمالك رفض شروط عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق برفع راتبه السنوي لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وكان قد انتظم طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك في التدريبات الجماعية مساء يوم الثلاثاء الماضي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء بشكل طبيعي رغم وفاة عمه أمس.

وحرص اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي بالفريق على تقديم واجب التعازي للاعب بعد وفاة عمه يوم الاثنين الماضي .

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة العودة بدور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا أمام توسكر الكيني يوم الجمعة المقبل في تمام السابعة مساء على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.