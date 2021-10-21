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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عندي سخونية.. حقيقة إصابة الراقصة جوهرة بفيروس كورونا

جوهرة
جوهرة

أثارت الراقصة جوهرة التساؤلات خلال الساعات الماضية حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد .


ونشرت جوهرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور كتبت فيه ": أنا تعبانة وعندي سخونية ".


وعلم صدى البلد أن جوهرة تعاني من دور برد شديد وهو ماتسبب في ارتفاع درجة حرارتها ؛ في الوقت التي أجرت فيه مسحة طبية للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا أم لا ؛ حيث جاءت نتيجة المسحة سلبية ".


جوهرة تتألق بصورة جديدة:


حرصت الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة عبر حسابها علي "انستجرام".

وتألقت جوهرة في الصورة بإطلالة مثيرة، حيث ظهرت خلال قضاء إجازتها مرتدية مايوه بكيني باللون الاسود  ونسقت معه بقميص ابيض مكشوف.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها؛ ووضعت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج بالألوان التى تتناسب مع بشرتها،  وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

يذكر أن جوهرة تحرص على التواصل مع جمهورها بصور لها عن حياتها الشخصية وحفلاتها عبر صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر العام الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.

جوهرة الراقصة جوهرة فيروس كورونا المستجد أنا تعبانة وعندي سخونية صدى البلد مسحة طبية

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