بعد نهاية الجولة الثالثة .. ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار على الجولة الثالثة، من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت مواجهتها، أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء.

وشهدت الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، قمة من العيار الثقيل، بين ليفربول وأتلتيكو مدريد، أول أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدفين في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح بتسجيله هدفين.

وجاءت نتائج الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا كالتالي:

كلوب بروج 1 - 5 مانشستر سيتي

بشكتاش 1 - 4 سبورتنج لشبونة

باريس سان جيرمان 3 - 2 لايبزيج

أياكس 4 - 0 بوروسيا دورتموند

أتلتيكو مدريد 2 - 3 ليفربول

بورتو 1 - 0 ميلان

شاختار 0 - 5 ريال مدريد

إنتر ميلان 3 - 1 شيريف تيراسبول

برشلونة 1 - 0 دينامو كييف

ريد بول سالزبورج 3 - 1 فولفسبورج

بنفيكا 0 - 4 بايرن ميونخ

يونج بويز 1 - 4 فياريال

مانشستر يونايتد 3 - 2 أتلانتا

تشيلسي 4 - 0 مالمو

زينيت بطرسبرج 0 - 1 يوفنتوس

ليل 0 - 0 إشبيلية

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى:

1- باريس سان جيرمان : 7 نقاط

2 - مانشستر سيتي : 6 نقاط

3- كلوب بروج : 4 نقاط

4- لايبزيج : 0 نقاط

المجموعة الثانية:

1- ليفربول: 9 نقاط

2- أتلتيكو مدريد: 4 نقاط

3- بورتو: 4 نقاط

4- ميلان : 0 نقاط

المجموعة الثالثة:

1- أياكس: 9 نقاط

2- دورتموند: 6 نقاط

3- سبورتنج لشبونة : 3 نقاط

4- بشكتاش : 0 نقاط

المجموعة الرابعة:

1- شيريف : 6 نقاط

2- ريال مدريد : 6 نقاط

3- إنتر ميلان : 4 نقاط

4- شاختار : نقطة

المجموعة الخامسة:

1- بايرن ميونخ : 9 نقاط

2- بنفيكا : 4 نقاط

3: برشلونة : 3 نقاط

4- دينامو كييف: نقطة

المجموعة السادسة:

1 - مانشستر يونايتد: 6 نقاط

2- أتلانتا: 4 نقاط

3- فياريال: 4 نقاط

4- يونج بويز: 3 نقاط

المجموعة السابعة:

1- ريد بول سالزبورج : 7 نقاط

2- إشبيلية: 3 نقاط

3- ليل: نقطتين

4- فولفسورج: نقطتين

المجموعة الثامنة:

1- يوفنتوس: 9 نقاط

2- تشيلسي : 6 نقاط

3- زينيت: 3 نقاط

4- مالمو: 0 نقاط