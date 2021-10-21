توقعات الجماهير لأداء الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

يخوض فريق النادي الأهلي ونظيره الزمالك مباريات الإياب لدور ال٣٢ لدوري أبطال أفريقيا لهذا الأسبوع، ويسعى كل منهم للتأهل وإسعاد الجماهير المصرية.



ويواجه النادي الأهلي فريق الحرس الوطني بطل النيجر يوم السبت المقبل في تمام السادسة مساءً، والزمالك مع توسكر الكيني يوم الجمعة القادمة في تمام السابعة مساءً.

ورصدت عدسة صدى البلد توقعات الجماهير المصرية لأداء الفريقين في دوري أبطال افريقيا، وعن إحراز الأهداف وتألق اللاعبين.

وفي البداية، قال محمد محسن أن الأهلي قادر على تحقيق الفوز حتى بعد تعادله في مباراة الذهاب، وعن نادي الزمالك يتوقع له تحقيق نتيجة مميزة خلال مباراة العودة وتألق لاعبيه.

وأشار مروان حامد، أنه يتوقع فوز الأهلي ٣/٠ على الحرس الوطني، وفوز الزمالك ٢/٠ على توسكر الكيني، وتألق لاعبي الفريقين في المباريات.

وتابع محمود عبد العزيز، أن الأهلي سيؤدي بشكل هجومي من بداية المباراة لتخليص الفارق وحسم المباراة، والزمالك سيخوض المباراة بأريحية أكثر لفوزه في الذهاب.

واختتم مجدي خالد، أن الأهلي سيحقق الفوز على الحرس الوطني ويتوقع تألق السولية وكهربا، بينما يتوقع تعادل الزمالك مع توسكر الكيني.