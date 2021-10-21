عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توقعات الجماهير لأداء الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

صدى البلد

يخوض فريق النادي الأهلي ونظيره الزمالك مباريات الإياب لدور ال٣٢ لدوري أبطال أفريقيا لهذا الأسبوع، ويسعى كل منهم للتأهل وإسعاد الجماهير المصرية.


ويواجه النادي الأهلي فريق الحرس الوطني بطل النيجر يوم السبت المقبل في تمام السادسة مساءً، والزمالك مع توسكر الكيني يوم الجمعة القادمة في تمام السابعة مساءً.

 

ورصدت عدسة صدى البلد توقعات الجماهير المصرية لأداء الفريقين في دوري أبطال افريقيا، وعن إحراز الأهداف وتألق اللاعبين.

 

وفي البداية، قال محمد محسن أن الأهلي قادر على تحقيق الفوز حتى بعد تعادله في مباراة الذهاب، وعن نادي الزمالك يتوقع له تحقيق نتيجة مميزة خلال مباراة العودة وتألق لاعبيه.

 

وأشار مروان حامد، أنه يتوقع فوز الأهلي ٣/٠ على الحرس الوطني، وفوز الزمالك ٢/٠ على توسكر الكيني، وتألق لاعبي الفريقين في المباريات.

 

وتابع محمود عبد العزيز، أن الأهلي سيؤدي بشكل هجومي من بداية المباراة لتخليص الفارق وحسم المباراة، والزمالك سيخوض المباراة بأريحية أكثر لفوزه في الذهاب.

 

واختتم مجدي خالد، أن الأهلي سيحقق الفوز على الحرس الوطني ويتوقع تألق السولية وكهربا، بينما يتوقع تعادل الزمالك مع توسكر الكيني. 

الأهلى الزمالك أخبار دوري أبطال إفريقيا الحرس الوطني الزمالك ضد توسكر الكيني

ترشيحاتنا

شكري: أؤكد رؤية ⁧‫مصر‬⁩ القائمة على ضرورة الدفع بتسوية سياسية شاملة في ليبيا

غيرة زوجة حسن أبو الروس تثير الجدل حول علاقته بـ دينا الشربيني

التعليم : توزيع وجبات التغذية المدرسية على طلاب القاهرة والجيزة الشهر المقبل

سر تكرار سورة الفاتحة 17 مرة فى الصلاة .. الشيخ الشعراوي يوضح

شاهد.. انقطاع الكهرباء عن ربع مليون منزل وتوقف حركة القطارات في فرنسا

لخدمة 250 مصنعًا.. 948 مليون لدعم مرافق مياه الشرب والصرف بشق الثعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهر في مسلسل الهيبة..وفاة الفنان اللبناني بيار جامجيان

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد نقله للمستشفى

البحوث الفلكية : نسجل من زلزال الى زلزالين فى اليوم الواحد

عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو

فخر العرب .. تمثال لـ محمد صلاح في العاصمة البريطانية لندن |شاهد

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو المريوطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

فيديو

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

سادة البحار.. فيديو جديد بمناسبة العيد 54 للبحرية المصرية

أسرار في حياة ليلى فوزي .. تزوجت من نجم شهير وعادت بجثمانه بعد 4 أشهر

فيديو جراف|كورونا في المساجد والكنائس..كل ما تريد معرفته عن تطعيم العاملين بالدولة والفئة المستثناة

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ