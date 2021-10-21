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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفرح تحول إلي مآتم

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي

الفرح تحول لماتم
الفرح تحول لماتم بدلجا بديرمواس

من الطريق الدائري الأوسطي.. إلي قرية دلجا بالمنيا، فهنا أكتسح الأسود الطرقات، بعد تحول الفرح إلى مآتم، فالجميع كان ينتظر شقيقة العريس وطفلتيها ووالدها لحضور العُرس إلا أن القدر كان له كلمة أخرى.

 

تحول الفرح إلى مأتم بقرية دلجا بديرمواس جنوب المنيا فبعدما كانت  أسرة جميل صادق شفيق تستعد لحفل زفاف ابنهم نادي جميل يوم الأحد المقبل جاء نبأ وفاة ناديه جميل صادق 30 سنه وبناتها مهرائيل 7 سنوات ويوستينا 4 سنوات ووالدها جميل 60 سنه في حادث تصادم الطريق الاوسطي أمس فعمت حالة من الحزن القريه وتبدل الفرح إلى مأساة.

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حيث كانت ناديه جميل وطفلتيها في طريقهم جميعا إلى قرية دلجا بعد ما يقرب من 6 شهور في الغربه بصحبة زوجها بمحافظة الاسكندريه للعمل في إحدى المزارع للاحتفال بحفل زفاف شقيقها نادي الأحد المقبل إلا أن القدر لم يمهلهم.

 

نجل عم المجني عليها: الخبر كان كـ الصاعقة

وأوضح ابن عم الضحايا صموئيل شفيق أن الحزن سيطر على جميع أبناء العائله فبعدما كنا نستعد للاحتفال بحفل زفاف نادي يوم الأحد المقبل فوجئنا بخبر وفاة ناديه ومهرائيل ويوستينا في حادث الطريق الدائري الأوسطي ونحن منذ الأمس في حالة حزن شديد وتوجه كثير من أهالى القرية مع أقارب الأسرة لإنهاء إجراءات التصريح بدفن الجثث. 

محافظ المنيا ينعى ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي

ومن جانبه نعي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث طريق الدائري الاوسطي، نتيجة حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص والذي أسفر الحادث عن وفاة 17 مواطنا.

 

وتقدم محافظ المنيا، بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعياً المولى عز وجل «أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.


ووجه المحافظ، القائم بأعمال رئيس مدينة ديرمواس ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالمتابعة والتنسيق المستمر لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لأهالي ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي وإنهاء الإجراءات اللازمة في تلك الأحداث المؤسفة، "وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

يشار إلى ان غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الأوسطي بوقوع حادث مرورى،انتقل رجال المباحث الي المكان وتبين وفاة جميع ركاب السيارة ميكروباص بعدما عبرت تريلا الطريق المقابل، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين للمستشفى

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