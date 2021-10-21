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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شعراوي : الحكومة مهتمة بسرعة الانتهاء من مشروع تطهير مصرف كيتشنر

توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، توقيع عقد الاستشاري الخاص بإنشاء وتأهيل وبناء قدرات وحدة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية من خلال منحة مخصصة من جانب الاتحاد الأوروبى وذلك في إطار مشروع تنقية وتطهير مصرف كيتشنر بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية ضمن مكون المخلفات الصلبة .

ووقع على العقد من جانب الوزارة المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط و  أندروا ويتمنت مدير المجموعة الاستشارية للموارد والمخلفات ( Raw group ) وبحضور وفد من مفوضية الاتحاد الاوروبي برئاسة إبراهيم لافيا الوزير المفوض ومدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية والسيد مصطفى أسعد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و كريستوفر ايدج استشاري دعم التنفيذ لمشروع كيتشنر والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات والدكتورة ناهد اسكندر مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر .

و من جانبه قال اللواء محمود شعراوى أن توقيع هذا العقد يأتى كجزء من المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لدعم المشروع والتى تبلغ قيمتها حوالى ٨ ملايين يورو .

وأشاد " شعراوى " بمستوى التعاون الجيد بين الوزارة ومفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والدعم المستمر الذى يقدمه فى إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم الإدارة المحلية فى مصر ، وعلى رأسها مشروع إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية وتعزيز الحوكمة الادارية والاقتصادية .

وأكد وزير التنمية المحلية على مواصلة الوزارة لجهودها لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة في نطاق مشروع تطهير مصرف كيتشنر والذي يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية و البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الاوروبى ويخص مكون المخلفات الصلبة والذى تختص به وزارة التنمية المحلية 79 مليون يورو ستخصص لإدارة منظومة متكاملة فى كامل نطاق المصرف بما يخدم 182 قرية واقعة عليه .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبى تهدف إلى وضع نظام متكامل لإدارة المخلفات الصلبة في محافظات الدقهليه و الغربية و كفر الشيخ ، و يشمل هذا النظام كلا من نظم الجمع ومحطات النقل و الفرز و إعادة تدوير المخلفات، و محطات المعالجة النهائية ، مضيفاً أن هناك وحدتين لإدارة المخلفات بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ وسيتم إنشاء وحدة بالدقهلية للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع .

وشدد على الأهمية التي توليها الحكومة لسرعة الانتهاء من هذا المشروع لما له من أهمية كبرى في تحسين نوعية مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان القرى والمناطق الواقعة في نطاقه ، وإتاحة كمية المياه الصالحة لاستخدامات الزراعة وتخليص نطاق المصرف من التلوث الراهن ووضع منظومة للتخلص من المخلفات تتكامل فيها عمليات الجمع والفرز والتدوير والدفن الصحي الآمن بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمنظومة المخلفات الصلبة  .

ومن جانبه أكد السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة على  التعاون الوثيق والبناء بين الوزارة والاتحاد الأوروبي لضمان التنفيذ الناجح والفعال لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، وتابع السفير كريستيان برجر : يسعدنا الانتهاء من توقيع عقد الاستشاري الخاص بإنشاء وتأهيل وبناء قدرات وحدة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية بمنحة ممولة من الاتحاد الأوروبى بما يسهم في الارتقاء بمنظومة النظافة وخفض التلوث وتحسين الصحة العامة بالمحافظة.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة  إننا فخورون بالعمل مع وزارة التنمية المحلية و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية لدعم هذا القطاع المهم بالنظر إلى أثره الاجتماعي و الاقتصادي المهم على المجتمعات المحيطة.

وأشار إلي أن أحد أهم هذه الآثار هو الارتقاء بمستويات الصحة عامة و النظافة لصالح المستفيدين المباشرين و هم سكان تلك المنطقة مما يساهم في توفير جودة حياة أفضل " .

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وزير التنمية المحلية ادارة المخلفات الصلبة الدقهلية مصرف كيتشنر محمود شعراوي

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