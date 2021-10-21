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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادية الجندي وغادة عبد الرازق .. أبرز المكرمين بمهرجان "أوسكار العرب"

صدى البلد

على قدماً وساق تجرى إدارة مهرجان “أوسكار العرب" في دورته الخامسة، التحضيرات النهائية إستعداداً لانطلاق الحفل يوم الإثنين المقبل الموافق ٢٥ من أكتوبر الجاري، وذلك بإحدى الفنادق الكبري بمدينة القاهرة.

ويكرم المهرجان في تلك الدورة الاستثنائية التي تحمل أسم الفنانين القديرين الراحلين "سمير غانم" و" دلال عبد العزيز "، باقة من أبرز النجوم المصريين والعرب، تقديراً لجهودهم الفنية العظيمة خلال عام ٢٠٢١.

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ومن بين أهم النجوم المكرمين : الفنانة الكبيرة: نادية الجندي، الفنانة الكبيرة: غادة عبد الرازق، والإعلامية الكبيرة: بسمة وهبة، والفنانة السعودية الكبيرة: وعد، والفنانة: منة فضالي، والفنان اللبناني: أيوان، والشاعر الكبير : خالد تاج الدين، والملحن الكبير: وليد سعد، ولاعب كرة القدم: عبد الله السعيد، والإعلامي الرياضي: سيف زاهر،  والفنانة الكبيرة: فيفي عبده، والفنان الشعبي: عمر كمال، ومصمم الأزياء الكبير: هاني البحيري، ومصممة الازياء السورية: هويدا بريدي، والفنانة التونسية: أميمة طالب، والمنتج حازم شفيق، والفنان المغربي: نوردو، والدكتور عمرو منتصر، والفنانة التونسية مريم الدباغ، وغيرهم.

ويذكر انه من المقرر أن تقام الدورة الخامسة في إمارة دبي، ولكن لظروف أزمة كورونا، أختارت إدارة المهرجان جمهورية مصر العربية، لتكون حاضنة لفاعليات المهرجان للدورة الثانية على التوالي.

أوسكار أوسكار العرب سمير غانم دلال عبد العزيز بسمة وهبة هويدا بريدي

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