محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر للاطمئنان على منظومة الأكسجين

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بمستشفي الصدر بحي شرق للاطمئنان على شبكات الأكسجين وتوافر كميات كبيرة منه لسد الاحتياجات والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها .

رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور وائل حمدى وكيل المديرية والدكتور أسامة حجازي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية وأيمن محروس رئيس حي شرق والدكتور محمد جمال مدير مستشفى الايمان العام.



حيث بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى واستمع إلى شرح لأهمية الوحدة ومدى توافر الاحتياجات من الأكسجين لأقسام المستشفى وتابع الأرصدة المتوفرة من الأكسجين بخزانات المستشفى واطمئن على توافر كميات منه تكفى احتياجات المستشفى بالإضافة إلى توفير أجهزة التنفس الصناعي واسطوانات الاكسجين مشددًا على المتابعة الجيدة لتوافر أرصدة كافية من الاكسجين بالخزانات.



كما استكمل جولته بتفقد أقسام مستشفى الصدر والتقى ببعض الأطباء والعاملين بالمستشفى واستمع إلى سير العمل بالمستشفى والتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة ومراحل العلاج وتحويل الحالات الحرجة لمستشفى عزل ابوتيج أو عزل الحالات البسيطة منزليًا وصرف شنط الأدوية لهم الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة كما شدد المحافظ على الالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير بصفة مستمرة وتشغيل بوابات التعقيم.



كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان.

"www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873)

بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".