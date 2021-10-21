تعطل 23 عاما.. محافظ أسيوط يشهد التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بديروط

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة ديروط وقريتي بابنوب ظهر الجمل والمحمودية والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 600 مليون جنيه ويخدم 550 ألف نسمة من سكان مدينة ديروط وضواحيها.

يأتي ذلك بعد تعطل المشروع منذ ما يقرب من 23 عامًا وذلك في إطار تنفيذ مشروعات المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري والتي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية .

جاء ذلك بحضور حمادة زهير عضو مجلس النواب وحمادة زين قرشي ومصطفى الكحيلي عضوا مجلس الشيوخ ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ الأعمال بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس عبدالله زكريا مدير الأعمال الكهروميكانيكية بالجهاز والمهندس حربي مقار رئيس قطاع شمال بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد وعيون إبراهيم نائب رئيس المركز ومسئولي والمهندس محمود كامل رئيس قطاع أسيوط بشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام المنفذة للمشروع.



وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد محطة رفع صرف صحي المساعدة بقرية دشلوط بديروط ضمن المشروع المتكامل وشهد التشغيل التجريبي لطلمبات المحطة واستمع إلى شرح من المهندس صابر عبدالرؤوف لمكونات المشروع والموقف التنفيذي الحالي له وتابع أعمال تجارب التشغيل كما تفقد محطة المعالجة الرئيسية للمشروع بدشلوط واستمع إلى شرح لمكونات المشروع والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ويضم المشروع 4 محطات رفع ـ وشبكات انحدار ـ وخطوط طرد ـ خط سيب نهائي على مصرف أبوجبل ومحطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي بمدينة دشلوط.



وأشار محافظ أسيوط إلى أن التشغيل التجريبي للمشروع يأتي بعد تلافي الملاحظات التي تم رصدها وجاري تلافيها بمعرفة الشركة المنفذة مشيرًا إلى عقد عدة اجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية والشركات المنفذة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ لوضع خطة زمنية للتشغيل التجريبي للمشروع وتسليمه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط لافتاً إلى أن مشروع الصرف الصحي المتكامل لديروط متعطل منذ ما يقرب من 23 عاماً بسبب بعض الملاحظات مطالبًا الشركة المنفذة بسرعة استكمال تلافي الملاحظات حتى يتثنى التسليم النهائي للمشروع خلال الأسابيع القادمة وتشغيله بالكامل موجهًا بأهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتذليل كافة العقبات وفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدًا على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظاً على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.



يذكر أن مشروع صرف صحي مدينة ديروط تم تنفيذه عن طريق شركة النصر العامة للمقاولات (شركة حسن محمد علام) تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ويتكون المشروع من محطة معالجة بطاقة 52 ألف م3/يوم (بنظام برك الأكسدة) وعدد 1محطة رفع رئيسية، عدد (2) محطة رفع فرعية ، عدد (1) محطة رفع مساعدة وخطــوط طــرد بطــول إجمـالي 28 كم بأقطـار من 300 إلى 1500 مم وشـبكة انحـدار بطــول إجمـالي 75كم بأقطار من 56 بوصة حتى 7 بوصة وخط سيب بطول 18 كم قطر 800 مم وتم التسليم الجزئي للمشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي (محطة رفع رئيسية (1) + محطة رفع مساعدة + 17 كم من إجمالي 35 كم شبكات إنحدار غرب مدينة ديروط) وتم انشاء غرف تفتيش منزلية مقاس 60*60 و تم تشطيب غرف منزلية واعاده تاهيلها وتم تطهير وتشطيب مطابق من الداخل.

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