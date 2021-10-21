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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهداء لقمة العيش.. تشيع جثماني شقيقين بحادث الدائري الأوسطي في أسيوط |شاهد

حادث الدائري الأوسطي
حادث الدائري الأوسطي

شيع أهالي قرية عرب أبوكريم بمركز ديروط في محافظة أسيوط، قبل قليل جثمان الشقيقين "سيد وعبدالغفار" من ضحايا حادث الطريق الدائري الاوسطي والذي راح فيه 19 شخصا من بينهم 7 أشخاص من قرية عرب أبوكريم بمركز ديروط.

كانت حالة من الحزن الشديد سادت  بين أهالي قرية عرب أبوكريم بمركز ديروط، بمحافظة أسيوط، حزنًا علي وفاة 7 أشخاص  من ضحايا حادث طريق الدائرى الأوسطي، والذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا.

وتعالت صرخات وبكاء أُسر وأقارب وأصدقاء الضحايا من هول الصدمة، في انتظار تشييع الجثامين إلى مثواها الأخير بمقابر القرية.

وقال أهالي قرية ابوكريم، إن الضحايا عمال يوميه في مزارع علي الطريق الصحراوي بوادي النطرون، وكانوا قادمين الي مسقط رأسهم بالقرية لقضاء الاجازة.

مركز ديروط قرية عرب أبوكريم محافظة أسيوط حادث الطريق الدائري الأوسطي الطريق الدائرى ديروط

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