شهداء لقمة العيش.. تشيع جثماني شقيقين بحادث الدائري الأوسطي في أسيوط |شاهد

شيع أهالي قرية عرب أبوكريم بمركز ديروط في محافظة أسيوط، قبل قليل جثمان الشقيقين "سيد وعبدالغفار" من ضحايا حادث الطريق الدائري الاوسطي والذي راح فيه 19 شخصا من بينهم 7 أشخاص من قرية عرب أبوكريم بمركز ديروط.

كانت حالة من الحزن الشديد سادت بين أهالي قرية عرب أبوكريم بمركز ديروط، بمحافظة أسيوط، حزنًا علي وفاة 7 أشخاص من ضحايا حادث طريق الدائرى الأوسطي، والذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا.

وتعالت صرخات وبكاء أُسر وأقارب وأصدقاء الضحايا من هول الصدمة، في انتظار تشييع الجثامين إلى مثواها الأخير بمقابر القرية.

وقال أهالي قرية ابوكريم، إن الضحايا عمال يوميه في مزارع علي الطريق الصحراوي بوادي النطرون، وكانوا قادمين الي مسقط رأسهم بالقرية لقضاء الاجازة.