وحدة مناهضة العنف والتحرش تقدم حزما خدمية للفتيات ذوات الإعاقة بجامعة عين شمس

قدمت وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس برئاسة د.هند الهلالى مجموعة من ورش العمل تخدم ذوي الإعاقة من الفتيات وذلك بالتعاون مع مركز خدمة ذوى الإعاقة بالجامعة برئاسة د.رنا الهلالى.



حيث تم تقديم تدريب لتنمية القدرات النفسية و الجسدية للفتاة تؤهلها للدفاع عن نفسها عند حدوث اى من صور العنف والتحرش .



تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تزامناً مع اليوم العالمي للفتاه وشهر الصحة النفسية.

وأضافت د.هند الهلالى مديروحدة العنف و التحرش أن الورشة تأتى إستكمالاً لنشاط الوحدة الموجه للفتيات ذوى الإعاقة والذى بدأ مع بداية العام الأكاديمى بورشة عمل لتدريب السادة الاخصائيين المنوطين بالعمل مع ذوى الإعاقة لإستقبال حالات العنف والتحرش من الناحية النفسية والإجتماعية وكيفية إحالتها للوحدة لإتخاذ اللازم .



وأوضحت د.أمانى عبد العال المدرب المعتمد لتدريب "الويندو" أنه بنهاية ورشة العمل ستكتسب الفتاة المهارات الجسدية والنفسية التى تمكنها من مواجهة أى محاولات من العنف والتحرش التى يمكن ان تتعرض لها ، وانها راعت أثناء التدريب توصيل المهارات بكيفية تتناسب مع هؤلاء الفتيات.



كما أضافت د.هند الهلالى أن الوحدة بصدد عمل ورشة تدريبية للفتيات ذوى الإعاقة عن كيفية زراعة الأسطح بالتعاون مع وحدة التحول للأخضر بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ومع مركز خدمة ذوى الإعاقة.