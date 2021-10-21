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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

محافظ دمياط تبحث مخطط رفع كفاءة ممشى اللسان برأس البر 

ممشي اللسان
ممشي اللسان

بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مخطط رفع كفاءة ممشى اللسان ، وذلك خلال زيارتها لمدينة رأس البر، اليوم الخميس، والتى رافقها خلالها اللواء وليد المعداوى رئيس الوحدة المحلية بالمدينة.  ناقشت "محافظ دمياط" آليات تنفيذ تلك الأعمال بالممشى بطول ٧٠٠ م، وذلك لخطورته الداهمة نظرًا لتهالك السور الخاص به وتدهور حالة الممشى. 

حيث وجهت "المحافظ" بسرعة إتخاذ كافة الخطوات اللازمة للبدء فى التنفيذ، وذلك حفاظاً علي أرواح المواطنين، و رفع المظهر الحضارى العام والحفاظ على ذلك الممشى الذى يُعد من أهم المناطق بالمدينة.

يذكر أن ممشى اللسان في حاجه إلى التطوير نظرا لوجود  تصدعات  كثيرة به وحفاظا على أرواح المواطنين. 

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دمياط شاطئ راس البر لسان راس البر ممشي اللسان منال عوض محافظ دمياط

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