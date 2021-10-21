تطرحها غدا.. كارول سماحة تكشف عن برومو أغنيتها يا شباب يا بنات

كشفت المطربة كارول سماحة عن برومو أغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم “يا شباب يا بنات” والتى من المقرر أن يتم طرحها غدا.

ونشرت كارول سماحة برومو الاغنية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وعلقة قائلة :"ترقبوا أغنيتى الجديدة يوم الجمعة 22 أكتوبر".

ظهرت كارول سماحة فى برومو أغنية يا شباب يا بنات الذى نشرته بصورة مختلفة عن الذى اعتاد عليه الجمهور معها وقامت بإخراج الفيديو كليب المخرجة بتول عرفة.

صورة كارول سماحة

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كارول سماحة، في الصورة بإطلالة ساحرة بفستان باللون الأصفر ، مما أثار إعجاب متابعيها.

وعلقت الفنانة كارول سماحة، على الصورة قائلة: "بعد أغنيتي "شكرا" اللي نزلت بشهر فبراير الماضي، انا متشوقة ومحمسة أكتر منكن لتسمعوا أغنيتي الجديدة ⁧‫#يا_شباب_يا_بنات‬⁩ باليومين اللي جايين، ‏بوعدكن الأغنية تكون على قد شوق الانتظار".

مسلسل ضد الكسر

وكانت كارول سماحة طرحت مؤخراً أغنية “اللي خان” تتر مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2021.

أغنية “اللي خان” غناء: الفنانة كارول سماحة، وكلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان أحمد العدل.

مسلسل "ضد الكسر" من بطولة الفنانة نيللي كريم، بجانب كل من محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.