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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يطمئن على أول مريض قلب مفتوح بالزقازيق العام

صدى البلد

اطمئن الدكتور هشام شوقي، مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، علي الحالة الصحية لأول مريض قلب مفتوح بمستشفيات الصحة بالمحافظة، تمهيداً لخروجه من مستشفي الزقازيق العام، والذي تم إجراء جراحة له منذ ٤ أيام من خلال الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بالمستشفى، والذي يبلغ من العمر ٢٤ عام.

 

قدم وكيل الوزارة له الحلوي ابتهاجاً بتحسن حالته الصحية بوحدة الإفاقة والعناية المركزة بالمستشفى، رافق وكيل الوزارة مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام علي القسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح، ومدير المستشفي.

 

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يذكر أن قسم جراحات القلب المفتوح تم افتتاحه منذ عدة أيام بحضور معالي محافظ الشرقية، بتكلفة تقديرية بلغت ١٥ مليون جنيه، ويضم القسم الجديد وحدة عناية مركزة لحالات ما بعد عمليات القلب المفتوح، بقوة ٥ أسرة، مزودة بأجهزة التنفس الصناعي، والمونيتورات، وسيرنج بامب، وجناح عمليات مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، ويشمل جهاز القلب المفتوح، ومضخة البالون الأورطي، والذي تم دعمهم من معالي وزيرة الصحة والسكان لخدمة المرضى بالمحافظة، كما يضم القسم أيضا وحدة تعقيم، وصيدلية لقسم القلب، وغرف للأطباء، وغرف للتمريض، وقام وكيل وزارة الصحة بمتابعة إجراء أول حالة قلب مفتوح بالقسم الجديد يوم الأحد الماضي.

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الشرقية الصحة حملة فريق صحة القلب

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