من الدائري للقبر.. تشييع جثامين ضحايا الحادث المروع .. وصراخ وعويل ينطق الحجر

حادث مروع يهز الدائري الأوسطي

صرخات وبكاء أُسر وأقارب وأصدقاء الضحايا من هول الصدمة

تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لاسر المتوفيين فى الحادث

شهد الطريق الدائري الأوسطي مساء امس حادث مروع لتصادم سيارة نقل "تريلا" مع ميكروباص بمنطقة أكتوبر.

وتبين من التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، عبور السيارة النقل إلى الاتجاه الآخر مقابل السيارة الميكروباص، ولم يستطع سائق الميكروباص تفادى الحادث المروع.

وتبين اصطدام سيارة نقل "تريلا" بالميكروباص وجها لوجه وتهشم الميكروباص تماما، ومصرع 17 شخص بداخله، ومصرع قائد السيارة النقل.

انتقلت قيادات المرور وسيارات الاسعاف إلي موقع الحادث وتبين أن السيارة النقل عبرت الي الاتجاه الاخر، واصطدمت بالسيارة الميكروباص.

نتج عن الحادث تهشم الميكروباص تماما، ومصرع 17 شخصا هم جميع ركابه، ومصرع سائق السيارة المطورة وتم نقل الجثامين إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتم رفع حطام الحادث



وبمجرد التعرف على هوية الجثث واعلام أسرهم سادت حالة من الحزن واتشحت قرى كاملة بالسواد حزنا على الضحايا.



ففي اسيوط شيع أهالي قرية عرب أبوكريم بمركز ديروط في محافظة أسيوط، اليوم جثمان الشقيقين "سيد وعبدالغفار" من ضحايا حادث الطريق الدائري الاوسطي والذي راح فيه 19 شخصا من بينهم 7 أشخاص من قرية عرب أبوكريم بمركز ديروط.

كانت حالة من الحزن الشديد سادت بين أهالي قرية عرب أبوكريم بمركز ديروط، بمحافظة أسيوط، حزنًا علي وفاة 7 أشخاص من ضحايا حادث طريق الدائرى الأوسطي، والذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا.

وتعالت صرخات وبكاء أُسر وأقارب وأصدقاء الضحايا من هول الصدمة، في انتظار تشييع الجثامين إلى مثواها الأخير بمقابر القرية.

وقال أهالي قرية ابوكريم، إن الضحايا عمال يوميه في مزارع علي الطريق الصحراوي بوادي النطرون، وكانوا قادمين الي مسقط رأسهم بالقرية لقضاء الاجازة



اما البحيرة فتجمع المئات من أهالي قرية الحرية التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة أمام المقابر في انتظار وصول ضحايا حادث الطريق الدائري الاوسطي والذي أسفر عن مصرع ثلاث اشخاص من أهالي القرية.

وتم تشييع جثامين الضحايا وسط حالة من الصراخ والبكاء والعويل.



وفي أسيوط شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، فى تشييع بعض جثامين "شهداء لقمة العيش" ضحايا حادث تصادم "سيارة ميكروباص" بـسيارة نقل "تريلا" بالطريق الدائرى الأوسطي بين منطقتي 6 أكتوبر والفيوم، الذي أسفر عن مصرع 19 شخصاً من بينهم 7 أشخاص من مركز ديروط بمحافظة أسيوط ، وذلك بمسقط رأسهم بقرية عرب أبو كريم بدشلوط التابعة لمركز ديروط، كما قدم واجب العزاء لأسر الشهداء ، داعياً المولى العلى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل .

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رافقه خلال الزيارة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وفضيلة الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف ومصطفى أبوغدير مستشار محافظ أسيوط للشئون الاجتماعية وعيون ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط ولفيف من ائمة الاوقاف بالمحافظة .

كما وجه محافظ أسيوط بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لاسر المتوفيين فى الحادث ، بالتنسيق مع مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية والعميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ،كما كلف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط بتقديم كافة سبل الدعم لهم .



تعود احداث الواقعة الى مساء أمس حين تلقى محافظ أسيوط إخطارا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة يفيد ورود بلاغ من غرفة الأزمات بمحافظة الجيزة بوقوع حادث تصام " سيارة ميكروباص " بـ " تريلا " بالطريق الدائرى الاوسطى بين منطقتى 6 أكتوبر والفيوم ما أسفر عن مصرع 19 شخصاً منهم 7 أشخاص من محافظة أسيوط ، إثر تخطى سيارة نقل "تريلا" للحاجز الفاصل وعبورها للاتجاه المعاكس، لتدهس السيارة الميكروباص - وفقا للتحقيقات الأولية - وتم نقل الجثامين ودفنهم بمسقط رأسهم بقرية عرب أبوكريم بمركز ديروط

ومن أسيوط للمنيا و وسط حالة من الحزن الشديد وبعد أن تحول الفرح إلى مأتم بقرية دلجا بديرمواس جنوب المنيا شيع أهالي دلجا جثامين جميل صدقى شفيق 55 سنة وابنته نادية 30 سنة وحفيدتيه مهرائيل 7 سنوات ويوستينا 4 سنوات الذين لقوا مصرعهم جميعا في حادث تصادم الطريق الأوسطي أمس بمقابر القرية.

حيث كانت ناديه جميل وطفلتيها في طريقهم إلى قرية دلجا بعد ما يقرب من 6 شهور في الغربه بصحبة زوجها بمنطقة بوادي النطرون للعمل في إحدى المزارع للاحتفال بحفل زفاف شقيقها نادي الأحد المقبل إلا أن القدر لم يمهلهم.

وأوضح ابن عم الضحايا صموئيل شفيق أن الحزن سيطر على جميع أبناء العائله فبعدما كنا نستعد للاحتفال بحفل زفاف نادي يوم الأحد المقبل فوجئنا بخبر وفاة عمي جميل صدقى وابنته ناديه وأبنائها ونحن منذ الأمس في حالة حزن شديد.

ومن جانبه نعي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث طريق الدائري الأوسطي، نتيجة حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص والذي أسفر الحادث عن وفاة 17 مواطنا.

وتقدم محافظ المنيا، بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعياً المولى عز وجل «أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ووجه المحافظ، القائم بأعمال رئيس مدينة ديرمواس ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالمتابعة والتنسيق المستمر لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لأهالي الضحايا وإنهاء الإجراءات اللازمة في تلك الأحداث المؤسفة، "وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يشار إلى أن غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الأوسطي بوقوع حادث مرورى،انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين وفاة جميع ركاب السيارة ميكروباص بعدما عبرت تريلا الطريق المقابل، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين للمستشفى.