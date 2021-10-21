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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيج رامي يدعم مهرجان البحر الأحمر للسياحة من خلال المشاركة مع ستريت وورك أوت

صدى البلد

أشاد بيج رامي، بطل مستر أولمبيا مرتين على التوالي بفعاليات مهرجان البحر الأحمر لفعاليات السياحة والأحداث الرياضية ، في نسخته الأولى،الذي دشنه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس بحضور أحمد عبد الخالق مدير إدارة السياحة الرياضية. 

 

وأكد بيج رامي، أن السياحة الرياضية أصبحت أهم روافد السياحة المصرية في ظل نجاح مصر في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وإبهار العالم بالتنظيم وذلك في ظل الاهتمام الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الرياضة على كافة المستويات.

 

وأكد بيج رامي أنه أحد الداعمين بقوة لاتحاد ستريت وورك اوت ، الذي سيشارك ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر ، خاصة انها يمثل احدي الرياضات التي نالت اهتمام الشباب المصري ، مشيرا إلي أنه حريص دائما مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واسلام قرطام رئيس الاتحاد المصري لستريت وورك أوت، ونائبه بليغ أبو عايد على حضور ودعم الشباب الذي يمارس رياضة ستريت وورك اوت بكل فئاتها كأحد أهم الرياضات لرفع معدلات اللياقة البدنية ونشر ثقافة ممارسة كأسلوب حياة معربا عن أمله في ان يساهم اتحاد ستريت وورك أوت بما يملكه من شعبية كبيرة في نجاح مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية.

 

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد ان هناك تنسيق وتعاون بين وزارة الرياضة ووزارة السياحة والآثار ، لترويج الفعاليات الرياضية وهو ما يتم من خلال إدارة السياحة الرياضية بالوزارة، وتعزيز قيمة السياحة الرياضية داخل المجتمع، والترويج للمناطق السياحية المختلفة التي تتميز بها مصر من خلال إقامة الفعاليات الرياضية بها، مشيراً الي ان مصر نجحت فى افتتاح مدينة مصر الأولمبية بإقامة بطولة العالم للرماية والتى نالت إشادات دولية واسعة .

 

واختتم "صبحى" أن الوزارة لديها طموح لاينتهي فى استضافة الأحداث الرياضية قائلا :" حدودنا فى السما لاستضافة الأحداث العالمية، الامر الذي يتم من خلال تكثيف استضافة الأحداث بمنطقة البحر الأحمر والغردقة والجلالة ايضا ، كما نسعى لايجاد شراكات فى الأحداث الرياضية". 

 

ومن المقرر ان يتضمن المهرجان ١٥ فاعلية، وفي النسخة القادمة 200 فعالية ، حيث يتم توضيح تفاصيل كل فاعلية على حدة، وآليات المنافسة بها، وتوقيتات تنفيذها، وأعداد المنافسين المستهدف مشاركتهم ومنها رياضات المغامرة والسيارات وألعاب التحمل، والماراثونات والسباحة المفتوحة، وباراموتور، وباراجليدنج، ودراجات هوائية وغيرها من المنافسات، ويتم تنفيذ تلك الرياضات من خلال وزارة الشباب والرياضة وعدد من الجهات الرياضية المختلفة.

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