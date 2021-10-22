عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أعمال ما بعد الفجر.. 7 تمحو الذنوب ولو كانت كجبل أحد

أعمال ما بعد الفجر..
أعمال ما بعد الفجر.. 7 تمحو الذنوب ولو كانت كجبل أحد

أعمال ما بعد الفجر.. "من صلى الغداة -الصبح- في جماعةٍ ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجةٍ وعمرةٍ" حديث نبوي شريف يبين فضل تلك الساعات المباركة التي تشهدها الملائكة ويجعل الله فيها لأهل الدنيا دعوة لا ترد، فقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا وذلك فيما روي عن النبي قوله:" يَنْزِلُ رَبُّنا تَبارَكَ وتَعالَى كُلَّ لَيْلةٍ إلى السَّماءِ الدُّنْيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يقولُ: مَن يَدْعُونِي، فأسْتَجِيبَ له؟ مَن يَسْأَلُنِي فأُعْطِيَهُ؟ مَن يَستَغْفِرُني فأغْفِرَ له؟".

أعمال ما بعد الفجر.. وفي يوم الجمعة يعظم الثواب فيه عن غيره من الأيام فهو اليوم الذي كرمه الله على سائر أيام الأسبوع فشرف بأن جعلت له سورة في الكتاب السماوي الخاتم، وأمر بسرعة تلبية النداء مهما كانت دوافع الانشغال، وفي هذا اليوم ينبغي على كل مسلم أن يستثمره بتحصيل ثواب العبادة والطاعة والذكر وقراءة القرآن وغيرها من الأعمال الحسنة التي أرشدنا إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أعمال ما بعد الفجر.. ذكرت دار الإفتاء المصرية أنه يستحب للمسلم المداومة على ذكر الله - تعالى- خاصة بعد الصلوات المفروضة ومنها صلاة الفجر جماعة، مستشهدة بحديث رسول الله صلى الله عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من صلى الغداة -الصبح- في جماعةٍ ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجةٍ وعمرةٍ»، ثم قال: «تامةٍ تامةٍ تامةٍ» رواه الترمذي.

أعمال ما بعد الفجر

وفي بيان أعمال ما بعد الفجر التي تمحو الذنوب في هذا الوقت ولو كانت كجبل أحد فإن أبرزها:

1-الاستغفار.

2- قراءة آية الكرسي.

3- قراءة سورة الإخلاص والمعوّذتين بعد الصلوات مرّةً واحدةً، إلّا بعد صلاة الفجر والمغرب فإنّهما تقرآن ثلاثة مراتٍ. 

4-قول: "لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كُلّ شيءٍ قدير، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، ولا إله إلّا الله، ولا نعبد إلّا إيّاه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلّا الله مُخلصين له الدين ولو كره الكافرون".

5- ترديد سيد الاستغفار.

6-الصلاة على النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عشر مرّاتٍ. 

7-سبحان الله وبحمده ورد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- وصيّةٌ أخرى ذكر فيها ذكرًا مُخصّصًا يُردّد دُبر صلاة الصبح لفضله، وهو قول: "سبحان الله وبحمده" وتكراره ثلاث مرّاتٍ، فقد صحّ عن النبيّ -عليه السلام- أنّه خرج من عند زوجته جويرية -رضي الله عنها- وقد صلّى الصبح وتركها جالسةً تذكر الله تعالى، ثمّ عاد إليها وقد طلعت الشمس فوجدها على نفس هيئتها التي غادرها عندها، فلمّا رآها رسول الله كذلك قال لها: «لقَدْ قُلتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لو وُزِنَتْ بما قُلْتِ مُنْذُ اليَومِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ».

دعاء بعد صلاة الفجر مستجاب.. ردده من الآن

دعاء الرزق في الصباح.. واظب عليه يوميا بعد صلاة الفجر

أعمال ما بعد الفجر

ورد عن رسول الله –صلى الله عليه- فيما رواه البخاري، عَنْ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: « اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

 

أعمال ما بعد الفجر 

ومن بين تلك الأعمال استحباب الذكر بعد صلاة الفجر هي عادة النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أن يمكث في مصلّاه من بعد صلاة الصبح حتى شروق الشمس، وعلى ذلك اعتاد الصحابة والتابعون، وكانوا يُخصّصون هذا الوقت للذكر والدعاء، ويدخل في باب الذكر دعاء بعد صلاة الفجر وقراءة القرآن وأيّ أذكارٍ مشروعةٍ أخرى، وسواءً كان الجالس منفردًا أو مع جماعةٍ يذكرون الله تعالى، وفي دعاء بعد صلاة الفجر نصّ الإمام النووي -رحمه الله- على استحباب جلوس العبد هذا الوقت في مصلّاه للذكر والدعاء.

 

أعمال ما بعد الفجر

ومن الأعمال الصالحة بعد صلاة الفجر وهي تلك الأعمال الصالحةٌ التي تؤدّى بين الفجر والشروق، وتتعدّد الأعمال الصالحة التي قد يأتيها العبد من أذان الفجر حتى شروق الشمس، يُذكر من جملة أعمال صالحة بعد صلاة الفجر:

• الترديد مع المؤذن كما ينادي المؤذن، حتى إذا قال المؤذّن: «حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» قال المسلم: «لا حول ولا قوّة إلّا بالله».

• دعاء ما بعد الأذان، وسؤال الله -تعالى- الوسيلة والفضيلة لرسول الله.

• الدعاء بين الأذان والإقامة.

• صلاة ركعتين نافلةً؛ وهي سنّةٌ عن رسول الله.

• تأدية فريضة الفجر.

• ترديد أذكار ما بعد الصلاة، وأذكار الصباح، وما تيسّر من ذكر وتلاوة القرآن حتى طلوع الشمس.

 

دعاء صلاة الفجر مستجاب مكتوب لقضاء الحوائج

الدعاء من أفضل العبادات التي يحبها الله تعالى، فهي تقرب العبد من رب العالمين، والله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويجب الإلحاح في الدعاء والخشوع لله، وعدم الشعور بالملل أو اليأس من رحمة الله، والدعاء في الفجر مستجاب بإذن الله، ومنه:

*اللهم أنت المعطي لمن دعاك يامن ترانا ولا نراك وترزقنا ولا نبلغ ثناك اجعل لنا بكل دعوة إجابه وبلغنا رضاك والجنة ربًيِ اجّعٌلَ هّذِا الَيِوٌمً يِوٌمً خِيِر لَا يِضيِقُ لَنِا فُيِهّ صّدٍر، وٌلَا يِخِيِبً لَنِا فُيِهّ أمًر، وٌاجّعٌلَ لَنِا بًکْلَ خِطِوٌة تٌوٌفُيِقُ وٌ تٌيِسِيِر وٌ أجّر.

*روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر والمغرب: اللهم أجرني من النار سبع مرات

*حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.. سبع مرات

*اللهم عافني في بدني، وعافني في سمعي، وعافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، لا إله إلا أنت.. ثلاث مرات

*أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.. ثلاث مرات.

*اللهم صل على سيدنا محمد.. عشر مرات.

*اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملاً متقبلاً، إذا أصبح.

*يا حي يا قيوم، برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

*رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولاً.

أعمال ما بعد الفجر أجمل أدعية يوم الجمعة أدعية الفجر مستجابة دعاء ما بعد الفجر مستجاب دعاء صلاة الفجر في وقتها دعاء الفجر لراحة القلب مستجاب

ترشيحاتنا

تلقى عرضا من الأهلي ...وكيل النقاز : الزمالك تعامل باحترافية شديدة مع صفقة انتقاله

بقدرات هجينة وتصميم مميز كيا تطلق سبورتاج 2023 .. صور

ما حكم تصوير الميت بعد الوفاة؟.. الإفتاء تجيب

الجيش اليمني: قتلى في صفوف ميليشيات الحوثي إثر غارات بمحافظة الجوف

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلى أمام الحرس الوطني النيجيري والقنوات الناقلة

بعد استغاثة فتاة.. الشرطة تحاصر شارع الأحمر لضبط عنصر خطر بسوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

بسبب ثمن مشروبات القهوة .. مشاجرة بأسلحة نارية وشماريخ ببولاق

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

متي نتخطى ذروة الموجة الرابعة .. مستشار الرئيس يفاجئ الجميع بالرد

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلى أمام الحرس الوطني النيجيري والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

فيديو

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ