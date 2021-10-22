ميار شريف تودع بطولة تنريقى المفتوحة للتنس بإسبانيا

تعرضت ميار شريف نجمة المنتخب للتنس لهزيمة امام الكولومبية ماريا كاميلا أوساريو البالغه من العمر 19 عام بمجموعتين نظيفتين في بطولة تـنـريـفـي الـمـفـتـوحـة بـاسـبـانـيـا لـلـتـنـس من الدور الثاني للبطولة .



وبهذه الهزيمة ودعت ميار شريف البطولة .



وكانت ميار شريف قد فازت أمام الإيطالية لوكـريـزا ستيفانيني وتأهـلت للدور الثاني من بطولة تنريفي المفتوحة باسبانيا للتنس .



تقدمت البطلة المصرية ميار شريف، 8 مراكز، لتحتل المركز 64 عالميًا في التصنيف العالمي للاعبات التنس.

يُعد ذلك المركز هو الأفضل للاعبة المصرية منذ بداية مسيرتها مع كرة المضرب، وذلك رغم توديعها بطولة إنديانا ويلز من دور الـ 64.

وحقق البطلة التونسية أُنس جابر إنجازًا فريدًا من نوعه باحتلالها المركز الثامن واقتحامها المراكز العشرة الأولى كأول لاعبة عربية تحقق ذلك الإنجاز.

وتقدمت نجمة المنتخب المصري للتنس ميار شريف، بالتهنئة للاعبة الدولية التونسية أنس جابر، وذلك بعد دخولها ضمن أفضل عشر لاعبين على مستوي العالم.