شاهد.. أحمد الفيشاوي في أحدث ظهور من مهرجان الجونة

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة جديدة من مهرجان الجونة السينمائى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و علق احمد الفيشاوي علي الصورة قائلا : تصبحي علي خير يا جونا.

يذكر أن أشاد الفنان أحمد الفيشاوي، بفيلم “أميرة” وذلك من خلال نشره عدد من الصور بصحبة ابطال الفيلم على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

علق أحمد الفيشاوي، على الصور قائلاً:"مبروك وشكرا على هذا الفيلم الممتع".

وكان قد كشف المخرج محمد دياب تفاصيل فيلمه الجديد أميرة الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وتحدث دياب عن كواليس تحضيره للعمل وكيف تم التصوير في فلسطين ولماذا استبدلوا المشاهد هناك بالأردن كما حكى عن الصعوبات التي قابلتهم في العمل، وأكد أنه مستوحى من أحداث حقيقية.



حصد الفيلم المصري "أميرة" ثلاثة جوائز ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا الـ ٧٨ والتي شارك بها ضمن أفلام المسابقة الرسمية لقسم أفاق وهما جائزتي لانترا ماجيكا في إصدارها الرابع والعشرين وانتر فيلم اوورد.



وجاء في حيثيات منح الجائزتين طبقا للجنة التحكيم إن الفيلم يبعث علي التوتر للغاية ومصنوع جيدًا ، بدءًا من النص القوي ، والمونتاج الفعال بوتيرة سريعة ، دون أن ننسى فريق التمثيل الممتاز من اللقطة الأولى إلى الأخيرة" لخلق قصه معقدة و موترة عن معني العائله و الأبوة و الأمومة في سياق ممثل فيه بقوه كراهية الأجانب والانقسامات العميقة.