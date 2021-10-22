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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| ما هي فوائد تناول بيضة يوميا؟.. قشر الموز لعلاج صبغات البشرة

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

 

أعراض وعلامات مبكرة لـ هشاشة العظام للمرأة بعد سن اليأس

هشاشة العظام هي مرض تنكسي يمكن أن يحدث بسبب نقص الكالسيوم ، وفيتامين د  والإستروجين ، أو  بسبب سوء التغذية ، مما يؤدي إلى خطر الإصابة بالكسر، ويمكن أن يحدث لأي شخص في أي وقت.

وفقًا للمعهد الوطني للصحة (NIH) ، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام بأربعة أضعاف من الرجال، عندما يصلون إلى سن اليأس وتوقف المبايض عن إنتاج هرمون الاستروجين ، يمكن أن يتطور المرض بشكل أسرع.

 

وداعا حب الشباب .. قشر الموز لعلاج تصبغات البشرة

في الآونة الأخيرة ، شارك العديد من المشاهير علاجات منزلية سهلة وخالية من المواد الكيميائية للبشرة. 

وقد شارك الممثل Bhagyashree أيضًا اختراقًا بسيطًا لعلاج مشاكل الجلد مثل التصبغ وعلامات حب الشباب.

اقترح Bhagyashree استخدام قشر الموز ، الذي يحتوي على السيليكا التي تساعد في إنتاج الكولاجين وتحافظ على صحة بشرتك. كما أن لديها الفينولات التي لها خصائص مضادة للميكروبات. 

 

أسباب شائعة.. الصلع الوراثي النمطي عند الرجال

أصبح تساقط الشعر شائعًا للغاية هذه الأيام بسبب عادات نمط الحياة والنظام الغذائي وحتى العوامل الخارجية مثل الغبار والتلوث. 

بينما نتشارك في كثير من الأحيان العلاجات وأسباب تساقط الشعر عند النساء ، فإن الصلع الذكوري ، الذي يُطلق عليه أيضًا الصلع الذكوري النمطي ، خاصة في سن مبكرة هو أيضًا شيء يتطلب الاهتمام.

يتميز بانحسار خط الشعر واختفاء تدريجي للشعر من منطقة التاج وفروة الرأس الأمامية ، وفقًا لموقع WebMd .

 

ماهي فوائد تناول بيضة يوميا ؟

يعتبر البيض من خيارات الإفطار الشائعة والشائعة في أجزاء كثيرة من العالم. 

لكن الأشخاص المختلفين يحبون تحضير بيضهم بشكل مختلف. 

بينما يحب البعض سلق البيض وأكله ، يحب البعض الآخر البيض المخفوق ، والبعض الآخر يحبهم في شكل عجة.

بغض النظر عن الطريقة التي تتناول بها البيض ، فإن أهم شيء يجب مراعاته هو أنه جزء من نظامك الغذائي اليومي. ولكن ، من الصحيح أيضًا أن تحضير البيض مهم جدًا ، من حيث كيفية وكمية البروتين التي تدخل جسمك.

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