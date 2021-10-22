أسباب شائعة.. الصلع الوراثي النمطي عند الرجال

أصبح تساقط الشعر شائعًا للغاية هذه الأيام بسبب عادات نمط الحياة والنظام الغذائي وحتى العوامل الخارجية مثل الغبار والتلوث.

بينما نتشارك في كثير من الأحيان العلاجات وأسباب تساقط الشعر عند النساء ، فإن الصلع الذكوري ، الذي يُطلق عليه أيضًا الصلع الذكوري النمطي ، خاصة في سن مبكرة هو أيضًا شيء يتطلب الاهتمام.

يتميز بانحسار خط الشعر واختفاء تدريجي للشعر من منطقة التاج وفروة الرأس الأمامية ، وفقًا لموقع WebMd .

فإن الأسباب الكامنة وراء الصلع عند الرجال في العشرينات والثلاثينيات من العمر ، شارك طبيب الأمراض الجلدية الدكتور كيران على Instagram.

وقالت إنه بينما يمكن إلقاء اللوم على تغييرات نمط الحياة ، فمن الضروري أيضًا إلقاء نظرة متعمقة على الأسباب المحتملة الأخرى بالنظر إلى أن " مشكلة الصلع لدى الرجال في سن مبكرة أصبحت وباءً حقيقيًا في الآونة الأخيرة".

وأضافت أن الرجال في وقت سابق اعتادوا مواجهة هذه المشكلة في الخمسينيات أو الستينيات من العمر لكن الأمور تغيرت الآن.

قالت "إجراء بعض التغييرات الصحية لعلاج الصلع المبكر". ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من تساقط الشعر الشديد ولم تلاحظ أي تحسن ، فتحدث إلى خبير في الوقت المناسب .